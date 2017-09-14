Чем дальше -- тем бредовее отмазки: каким боком тцкшники до служащих?
це військовослужбовці сил ТРО (а не працівники ТЦК) , які виконують ряд завдань, на які їх уповноважили? (звичайно якщо уповноважили, бо Детройту план-наряд, наданий від ТЦК, вони не надали, мабуть залишили його на місці інструктажу в ТЦК)
Про то и разговор: оф-заяв была уже порядочная кучка, а главного -- до сих пор почему-то не сказали...
yama написав:............ я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська
Мысль, конечно, интересная. Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"
білорусія НЕ влилась у російську армію ! якраз це основний тезис , бо якщо нас таки завоюють то буде як з лнр\днр - тобто так як ви пишете вище, і є два способи цього уникнути 1) мій варінат 2) наша перемога - перемога України. І якщо Європа цього не розуміє то вони дійсно імбіцили . Бо якщо мене не могилізує українська армія чи то пак Україна, то не факт що це не вдасться зробити росіянскій. А що росія робить з окупованими територіями це всі знають і бачать навіть інтервю вагнерівця який повернувся у Фінляндійю , ой окуповану росією територію https://youtu.be/iHwfNtg0jEg?si=dPv9sivCddU0gghj і ми бачимо що там така ж розруха як і у всій рф , не кажучи вже про наші території які вони зносять і рівняють із землею
Есть третий вариант, на мой взгляд, самый реальный на сегодня. Они не завоёвывают всю Украину, рпв примерно по сегодняшней линии фронта с какими-то нашими уступками (типа постоянного нейтралитета, который был записан у нас изначально) и с какими-то западными уступками. А дальше у Запада business as usual, а у нас... как-то будет.
Яких ще заяв. Це кошмарити цивільних ухилянтів у них може не бути папірця від ТЦК (а він має бути, бо вони не ТЦК) , а от виявляти ДРГ, незаконне переміщення зброї, запобігати злочинам серед військовослужбовців та затримка тих, хто їх вчинив - це один з основних їх функціоналів по замовчуванню.
Яких ще заяв. Це кошмарити цивільних ухилянтів у них може не бути папірця від ТЦК (а він має бути, бо вони не ТЦК) , а от виявляти ДРГ, незаконне переміщення зброї, запобігати злочинам серед військовослужбовців та затримка тих, хто їх вчинив - це один з основних їх функціоналів по замовчуванню.
Эта вольная трактовка откуда следует?
3. Завданнями територіальної оборони є:
1) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості;
{Пункт 1 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2237-IX від 03.05.2022}
2) участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;
3) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;
4) участь у підготовці громадян України до національного спротиву;
5) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;
6) участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського значення, районного у містах рад, сільських, селищних, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;
7) забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;
участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;
9) участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах;
10) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях;
11) участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;
12) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника);
13) участь у наданні населенню правничих послуг у порядку, передбаченому Законом України "Про безоплатну правничу допомогу".
ЛАД написав:.............. Согласен с вами, за 2 года, конечно, нет. Но лет за 10 вполне. Не получится за 10, можно за 20. Если не начнут ещё и % считать. Тогда этот "долг" можно сделать бесконечным и расплачиваться будут не только наши с вами внуки, но и правнуки. Если не надоест и не покажут полруки, как сделали немцы после 1 МВ.
Бачите Ви також погано уявляєте що таке ЗАРОБИТИ 350 млрд доларів.... Наголошую -не ВИГОТОВИТИ і ПРОДАТИ на 350 млрд.. а саме ЗАРОБИТИ.
Так для довідки Уявимо що ВСІ Депозити населення України -це населення ЗАРОБИЛО.... 1,4 трлн грн/40грн долар=35 млрд доларів... Отже 1 Станом на 1990 рік населення все одно хоч щось але мало 2 Станом на через 35 років - має 35 млрд доларів(+1 млрд щороку все населення)....
Висновок Якщо все населення України буде працювати на добичі рідкоземельних 350 років-то цього часу якраз вистарчить щоб ТІЛЬКИ наповнити наш віртуальний внесок в 350 млрд-реальними грошима. ........
Вы написали немного не о том. 1. 35 млрд долл. депозитов это далеко не всё, что зароблено в Украине. Достаточно много денег было вложено в производство (в капитал) его владельцами. Много было выведено из страны как легально, так и не очень (думаю, больше 32 млрд), много хранится "в чулках", много потрачено на новое строительство, на покупку квартир, потребтоваров и т.д. 2. Не стояла задача наполнять какие-то фонды. 3. Не было западного контроля за расходованием заработанных средств. 4. Ваша цифра это депозиты только физлиц. Но у юрлиц тоже есть и депозиты, и просто деньги на счетах.
P.s.
Об этом сообщает Опендатабот.
"На май 2023 года общий объем депозитов бизнеса и граждан составляет почти 2 трлн грн. Это на 33% больше, чем год назад и почти вполовину больше, чем по состоянию на начало мая 2021-го", - отмечают аналитики.
К концу прошлого (2023) года вклады физических лиц и предприятий Украины во всех валютах достигли 2393 млрд. грн. Через год они продемонстрировали прирост в 26%. При этом депозиты предприятий росли в 2,5 раза быстрее вкладов населения.
я тобі чи не в кожний приведений тобою пункт засуну «виявляти і затримувати військовослужбовців, що вчинили військові злочини». Бо вони і загроза всім обʼєктам, і загроза громадянам, і все що завгодно.