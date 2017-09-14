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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 128991290012901129021290312904>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:18

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области: ДНК большинства останков тел, которые отдала РФ, совпадают с их родственниками — Коордштаб
https://nv.ua/ukraine/events/katastrofa ... 92254.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:19

  GALeon написав: Джонсон підтримав угоду США про корисні копалини України: Це здирництво, але там є позитивні моменти

За його словами, підписання цього документа є єдиним способом рухатися вперед у завершенні війни.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії зауважив, що бачив оновлений проєкт угоди, який тепер нібито зобов'язує Сполучені Штати підтримувати вільну, суверенну і безпечну Україну.

"Я дивлюся на цей документ і бачу в ньому позитивні моменти для України. Я думаю, що він містить зерна надії та прогресу", - сказав Борис Джонсон.


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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:27

  Hotab написав:_hunter


Чем дальше -- тем бредовее отмазки: каким боком тцкшники до служащих?


це військовослужбовці сил ТРО (а не працівники ТЦК) , які виконують ряд завдань, на які їх уповноважили? (звичайно якщо уповноважили, бо Детройту план-наряд, наданий від ТЦК, вони не надали, мабуть залишили його на місці інструктажу в ТЦК)

Про то и разговор: оф-заяв была уже порядочная кучка, а главного -- до сих пор почему-то не сказали...
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:29

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:............
я думаю що нам треба домовитися з москалями і з хуйлом і надати йому зелений коридор транзитом з України до всіх охочих предявити нам якісь рахунки , типу ми гарантуємо безпечний прохід через Україну транзитом на ... так як Білорусь вчинила з москалями . І тоді це вже буде не наша проблема, а європейська :idea:

Мысль, конечно, интересная.
Думаю, Путин согласится, но скажет: "Входите в РФ, вливайте свою армию в нашу и вперёд на запад!"

білорусія НЕ влилась у російську армію ! якраз це основний тезис , бо якщо нас таки завоюють то буде як з лнр\днр - тобто так як ви пишете вище, і є два способи цього уникнути 1) мій варінат 2) наша перемога - перемога України. І якщо Європа цього не розуміє то вони дійсно імбіцили . Бо якщо мене не могилізує українська армія чи то пак Україна, то не факт що це не вдасться зробити росіянскій. А що росія робить з окупованими територіями це всі знають і бачать :( навіть інтервю вагнерівця який повернувся у Фінляндійю , ой окуповану росією територію https://youtu.be/iHwfNtg0jEg?si=dPv9sivCddU0gghj і ми бачимо що там така ж розруха як і у всій рф , не кажучи вже про наші території які вони зносять і рівняють із землею :(
Есть третий вариант, на мой взгляд, самый реальный на сегодня. Они не завоёвывают всю Украину, рпв примерно по сегодняшней линии фронта с какими-то нашими уступками (типа постоянного нейтралитета, который был записан у нас изначально) и с какими-то западными уступками.
А дальше у Запада business as usual, а у нас... как-то будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:33

_hunter


Про то и разговор: оф-заяв


Яких ще заяв. Це кошмарити цивільних ухилянтів у них може не бути папірця від ТЦК (а він має бути, бо вони не ТЦК) , а от виявляти ДРГ, незаконне переміщення зброї, запобігати злочинам серед військовослужбовців та затримка тих, хто їх вчинив - це один з основних їх функціоналів по замовчуванню.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:43

  Hotab написав:_hunter


Про то и разговор: оф-заяв


Яких ще заяв. Це кошмарити цивільних ухилянтів у них може не бути папірця від ТЦК (а він має бути, бо вони не ТЦК) , а от виявляти ДРГ, незаконне переміщення зброї, запобігати злочинам серед військовослужбовців та затримка тих, хто їх вчинив - це один з основних їх функціоналів по замовчуванню.

Эта вольная трактовка откуда следует?
3. Завданнями територіальної оборони є:

1) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості;

{Пункт 1 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2237-IX від 03.05.2022}

2) участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;

3) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

4) участь у підготовці громадян України до національного спротиву;

5) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;

6) участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського значення, районного у містах рад, сільських, селищних, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;

7) забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;

8) участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;

9) участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах;

10) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях;

11) участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

12) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника);

13) участь у наданні населенню правничих послуг у порядку, передбаченому Законом України "Про безоплатну правничу допомогу".
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  GALeon написав: Джонсон підтримав угоду США про корисні копалини України: Це здирництво, але там є позитивні моменти

За його словами, підписання цього документа є єдиним способом рухатися вперед у завершенні війни.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії зауважив, що бачив оновлений проєкт угоди, який тепер нібито зобов'язує Сполучені Штати підтримувати вільну, суверенну і безпечну Україну.

"Я дивлюся на цей документ і бачу в ньому позитивні моменти для України. Я думаю, що він містить зерна надії та прогресу", - сказав Борис Джонсон.


Укатали сивку - очередной шелковый
Скоро и наш зайчик-парагвайчик за ум возьмется
дотиснули

Україна погодилась на угоду зі США щодо рідкоземельних металів після того, як Вашингтон відкинув найжорсткіші умови, - FT
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:51

  GALeon написав:Україна погодилась на угоду зі США щодо рідкоземельних металів після того, як Вашингтон відкинув найжорсткіші умови, - FT
напоминает делёж шкуры неубитого медведя. Потом и остальные страны кто давал хоть 5 копеек начнут требовать землю, атомные станции, железную дорогу.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:..............
Согласен с вами, за 2 года, конечно, нет.
Но лет за 10 вполне. Не получится за 10, можно за 20.
Если не начнут ещё и % считать. Тогда этот "долг" можно сделать бесконечным и расплачиваться будут не только наши с вами внуки, но и правнуки. Если не надоест и не покажут полруки, как сделали немцы после 1 МВ.
Бачите
Ви також погано уявляєте що таке ЗАРОБИТИ 350 млрд доларів....
Наголошую -не ВИГОТОВИТИ і ПРОДАТИ на 350 млрд.. а саме ЗАРОБИТИ.

Так для довідки
Уявимо що ВСІ Депозити населення України -це населення ЗАРОБИЛО....
1,4 трлн грн/40грн долар=35 млрд доларів...
Отже
1 Станом на 1990 рік населення все одно хоч щось але мало
2 Станом на через 35 років - має 35 млрд доларів(+1 млрд щороку все населення)....

Висновок
Якщо все населення України буде працювати на добичі рідкоземельних 350 років-то цього часу якраз вистарчить щоб ТІЛЬКИ наповнити наш віртуальний внесок в 350 млрд-реальними грошима.
........

Вы написали немного не о том.
1. 35 млрд долл. депозитов это далеко не всё, что зароблено в Украине. Достаточно много денег было вложено в производство (в капитал) его владельцами. Много было выведено из страны как легально, так и не очень (думаю, больше 32 млрд), много хранится "в чулках", много потрачено на новое строительство, на покупку квартир, потребтоваров и т.д.
2. Не стояла задача наполнять какие-то фонды.
3. Не было западного контроля за расходованием заработанных средств.
4. Ваша цифра это депозиты только физлиц. Но у юрлиц тоже есть и депозиты, и просто деньги на счетах.

P.s.
Об этом сообщает Опендатабот.

"На май 2023 года общий объем депозитов бизнеса и граждан составляет почти 2 трлн грн. Это на 33% больше, чем год назад и почти вполовину больше, чем по состоянию на начало мая 2021-го", - отмечают аналитики.
https://epravda.com.ua/rus/news/2023/05/24/700443/
По курсу в то время 36,57 это составляет почти 55 млрд. долл. Не знаю, включает ли эта цифра текущие счета.
И ещё:
К концу прошлого (2023) года вклады физических лиц и предприятий Украины во всех валютах достигли 2393 млрд. грн. Через год они продемонстрировали прирост в 26%. При этом депозиты предприятий росли в 2,5 раза быстрее вкладов населения.
https://rwsbank.com.ua/ru/o-banke/press-sluzhba/vpolne-veroiatno-cto-uze-k-seredine-2024-goda-stavki-po-depozitam-dlia-fiziceskix-lic-vyidut-na-uroven-12-nataliia-kaluger-rukovoditel-ofisa-upravleniia-proektami-rws-bank-FrSCxs?srsltid=AfmBOopxtnnsFhgivTWCC8ud1JfU_L3yNfF-Oixy_AJUTwJ3_J5FQQWp
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Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 лют, 2025 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:57

_hunter

Эта вольная трактовка откуда следует?


я тобі чи не в кожний приведений тобою пункт засуну «виявляти і затримувати військовослужбовців, що вчинили військові злочини». Бо вони і загроза всім обʼєктам, і загроза громадянам, і все що завгодно. :lol:
Hotab
 
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