|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 25 лют, 2025 21:57
prodigy написав: fler написав:
Вы такую информацию предпочитаете не замечать)).
дуже дивує, як такі події можна було не помітити, чи пропустити?
російські срочникі були в боях в Курській області, в перший день 6 серпня 2024 деякі з них загинули, до 300 потрапили в полон (тобто половина від всіх), а решта разом кадирівцями втікла на 20км (кадирівці потім їх наздогнали і вимагали, щоб срочникі були попереду їх на фронті).
декілька місяців путін не давав МО РФ дозвіл припівняти Курську область до сво по виплатам, тому загиблим срочникам не платили нічого (факти загибелі срочників скривали від рідних)
Збройні сили України просуваються в Курській області й узяли під контроль 100 населених пунктів регіону — це 1294 км квадратних території. У полон на цьому напрямку взяли 594 військовослужбовці Збройних сил РФ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський онлайн на форумі "Україна 2024.27 серп. 2024 р.
[youtube]gWmf0Y5m7KY[/youtube.
Курская область - малая часть войны. При нашей атаке там вначале естественно были срочники.
На фронте в Украине много срочников?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33153
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:03
fox767676 написав: GALeon написав:
Джонсон підтримав угоду США про корисні копалини України: Це здирництво, але там є позитивні моменти
...
Укатали сивку - очередной шелковый
Скоро и наш зайчик-парагвайчик за ум возьмется
Соромлюсь запитати, коли за розум візьметься хло? Чи ви за капітуляцію ТАК топите?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5538
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:07
Hotab написав:_hunter
Эта вольная трактовка откуда следует?
я тобі чи не в кожний приведений тобою пункт засуну «виявляти і затримувати військовослужбовців, що вчинили військові злочини». Бо вони і загроза всім обʼєктам, і загроза громадянам, і все що завгодно.
Стаття 19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Если что-то нужно куда-то "засовывать" -- таких полномочий -- нет.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9290
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:11
Hotab написав:Xenon
Чоловік був у СЗЧ. По ньому розслідується справа ДБР, – коментар поліції Харківщині для Труха⚡️Україна по ранковому відео.
Ну як я і казав, вони знали з ким саме так жорстко поводяться.
Ну а на що розраховані такі вкиди у мережу, у нас є психологи це пояснити.
саме так, десяток військових на двох бусах вистежують велосипедиста. Вони його тиждень вистежували чи віддалено відсканували сітківку ока?
Як завжди максимально тупа версія від прес-офіцерів поліції/тцк, в стилі "епідемій епілепсії" і подібного.
99% що було як тисячу разів до цього - ще один шаріков в пагонах як зазвичай перевищив повноваження, але цього разу епізод попав на камери, тому довелось на ходу придумовувати ідіотську казочку
P.S. У нас в кожному селі вже півроку-рік-два сидять тьма СЗЧ-шників, про це знають сісіди, старости, участкові але ніхто з двома бусами їх не забирає тепленьких, а тут ціла "спецоперація"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2123
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:16
fler написав: fox767676 написав: GALeon написав:
Джонсон підтримав угоду США про корисні копалини України: Це здирництво, але там є позитивні моменти
...
Укатали сивку - очередной шелковый
Скоро и наш зайчик-парагвайчик за ум возьмется
Соромлюсь запитати, коли за розум візьметься хло? Чи ви за капітуляцію ТАК топите?
Интересные у вас ассоциации Флер, в отношении ума Не, я про скинуть непосильную ношу и вернуться к деятельности которая была по силам
Видно же что сгорает человек
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3100
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:19
Letusrock написав: Hotab написав:Xenon
Чоловік був у СЗЧ. По ньому розслідується справа ДБР, – коментар поліції Харківщині для Труха⚡️Україна по ранковому відео.
Ну як я і казав, вони знали з ким саме так жорстко поводяться.
Ну а на що розраховані такі вкиди у мережу, у нас є психологи це пояснити.
саме так, десяток військових на двох бусах вистежують велосипедиста. Вони його тиждень вистежували чи віддалено відсканували сітківку ока?
Як завжди максимально тупа версія від прес-офіцерів поліції/тцк, в стилі "епідемій епілепсії" і подібного.
99% що було як тисячу разів до цього - ще один шаріков в пагонах як зазвичай перевищив повноваження, але цього разу епізод попав на камери, тому довелось на ходу придумовувати ідіотську казочку
P.S. У нас в кожному селі вже півроку-рік-два сидять тьма СЗЧ-шників, про це знають сісіди, старости, участкові але ніхто з двома бусами їх не забирає тепленьких, а тут ціла "спецоперація"
- Бендерівці є дома?
- Так-так-так, відповідає зі стриху кулемет.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38579
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:28
FT: Макрон не смог добиться от Трампа гарантий помощи США в возможном размещении миротворцев на Украине
Британская газета Financial Times сообщает со ссылкой на анонимные дипломатические источники, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от Дональда Трампа гарантий поддержки возможного размещения на Украине европейских миротворческих сил. Как сказано в публикации, Франция и Великобритания готовы отправить на линию фронта свои войска для обеспечения безопасности в случае перемирия, но просят США предоставить им логистическую, разведывательную и военную поддержку.
После визита в Вашингтон Макрон заявил о «поворотном моменте» в своих попытках поменять точку зрения Трампа об Украине, но не смог получить от него какие-либо конкретные обещания, пишут авторы FT. По словам неназванного чиновника, который поговорил с журналистами FT, хотя Трамп и не дал никаких обещаний, он «не возражает против того, чтобы американцы дали гарантии безопасности».
Трамп уверяет, что Россия не будет против размещения на линии фронта европейских миротворцев, однако на прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами» является для Москвы неприемлемым.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28451
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3423 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:33
Letusrock
десяток військових на двох бусах
Точно «двох» , і точно «десяток»?)
А що там «вистежувати», коли зарані відомо, що він щодня їздить на роботу/з роботи на веліку. Почекай та й забирай. Чи не треба СЗЧ чіпати? Що не так?)) знов не так?))
То щоб Хантеру спокійніше спалося після безкоштовного баварського, був ще представник ВСП, він пʼятий)) (Хантер йде гуглити повноваження ВСП)
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 25 лют, 2025 22:35, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14243
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:34
_hunter написав:
3. Завданнями територіальної оборони є:
1) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості;
{Пункт 1 частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2237-IX від 03.05.2022}
2) участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;
3) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;
4) участь у підготовці громадян України до національного спротиву;
5) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;
6) участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського значення, районного у містах рад, сільських, селищних, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;
7) забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;
участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;
9) участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах;
10) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях;
11) участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;
12) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника);
13) участь у наданні населенню правничих послуг у порядку, передбаченому Законом України "Про безоплатну правничу допомогу".
Этот закон касается так называемых ДФТГ (добровольных формирований территориальных громад). С началом полномасштабной собственно ТрО выведено под подчинение Сухопутных войск, и руководствуются законами о прохождении воинской службы.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19408
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4791 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:40
_hunter написав:
Стаття 19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Если что-то нужно куда-то "засовывать" -- таких полномочий -- нет.
ТРО не подчиняется местным властям, а из органов госвласти - только высшему военному командованию по цепочке.
СЗЧшник не перестает быть военнослужащим.
Из видео вообще непонятно, кто это проводил задержание, может ВСП.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19408
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4791 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|88083
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|262219
|
|
|6076
|908521
|
|