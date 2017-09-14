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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12901129021290312904>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:41

помпай бейбі, помпай

Ропа Па69,
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
помпай бейбі, помпай
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:43

  Hotab написав:Letusrock

десяток військових на двох бусах


Точно «двох» , і точно «десяток»?)
А що там «вистежувати», коли зарані відомо, що він щодня їздить на роботу/з роботи на веліку. Почекай та й забирай. Чи не треба СЗЧ чіпати? Що не так?)) знов не так?))

То щоб Хантеру спокійніше спалося після безкоштовного баварського, був ще представник ВСП, він пʼятий)) (Хантер йде гуглити повноваження ВСП) :lol:

  _hunter написав:Чем дальше -- тем бредовее отмазки

Ждем не менее увлекательных историй, как лично ВГК из соседнего буса тому тцкшнику свои ценнейшие указания выдавал :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:45

  freeze написав:
  _hunter написав:
3. Завданнями територіальної оборони є:
...

Этот закон касается так называемых ДФТГ (добровольных формирований территориальных громад). С началом полномасштабной собственно ТрО выведено под подчинение Сухопутных войск, и руководствуются законами о прохождении воинской службы.

Ну т.е. полномочий ловить кого бы то ни было у них тоже нет?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:46

  Wirująświatła написав:

 
Как пишет (https://www.facebook.com/share/p/15xBEn6sfq/) эксперт :lol: :lol:


У Петра Алексеевича брали деньги с людей и через банк :lol: :lol:
 
Порошенко - народный депутат.


Всетаки, є таки в тому тому дописі правда, одне речення але є.
Хто йому ті гроші дає, ніодного такого не бачив, а тут міліарди йому капають. Ще й трактори на відсотки встигає купити, от негідник.

Трамп каже поставими нормального президента Україні, мені от цікаво КОГО вони мають на увазі? Ну окрім залужного, тут очевидно, і те як зекобло на нього смердить.

Флер, ваші які думки?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:48

_hunter


бредовее отмазки


Отмазкі щоб що ?))
Ти собі придумав, що то наприклад ТЦК.
Я можу придумати, що то замполіт його частини разом з замполітлм батальйону і представники ВСП затримують свого дезертира))
Тут політ фантазії нічим і ніким не обмежений, давай ти будеш отмазувацца, а я накидувати ідеї :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:49

  freeze написав:
  _hunter написав:
Стаття 19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Если что-то нужно куда-то "засовывать" -- таких полномочий -- нет.

ТРО не подчиняется местным властям, а из органов госвласти - только высшему военному командованию по цепочке.
СЗЧшник не перестает быть военнослужащим.
Из видео вообще непонятно, кто это проводил задержание, может ВСП.

Так я и не говорил про местные власти.

>>> только высшему военному командованию
ну да. Но полномочия -- по цепочке -- "спустить" всеравно нужно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:52

Подумаешь,ухилянта толкнут аж с велика упал.
После забивания насмерть вообще не интересно.
Переловят вас всех, если не будет РПВ.
Лучше берите до рук зброю!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:52

  _hunter написав:Ну т.е. полномочий ловить кого бы то ни было у них тоже нет?

Почему кого бы то ни было? СЗЧшник по закону о воинской службе должен быть в расположении части и подчиняться приказам командира. Просто восстановили закон.
ТЦК как по мне все эти СЗЧшники до одного места, его все равно нельзя призвать, и план сделать.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:55

  Господар Вельзевула написав:Лучше берите до рук зброю!

То вы против мобилизации, то за мобилизацию.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:56

  freeze написав:
  _hunter написав:
Стаття 19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Если что-то нужно куда-то "засовывать" -- таких полномочий -- нет.

ТРО не подчиняется местным властям, а из органов госвласти - только высшему военному командованию по цепочке.
СЗЧшник не перестает быть военнослужащим.
Из видео вообще непонятно, кто это проводил задержание, может ВСП.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-12#Text
В обов'язках:
- "затримувати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місце служби";

Там вказано, що начпатруля повинен мати знак, а патрульні - пов'язки.

І бути взирцем форми одягу, поведінки тощо.
Тим паче, що вони не в полях, а в місті на відео.
detroytred
 
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