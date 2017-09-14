Точно «двох» , і точно «десяток»?) А що там «вистежувати», коли зарані відомо, що він щодня їздить на роботу/з роботи на веліку. Почекай та й забирай. Чи не треба СЗЧ чіпати? Що не так?)) знов не так?))
То щоб Хантеру спокійніше спалося після безкоштовного баварського, був ще представник ВСП, він пʼятий)) (Хантер йде гуглити повноваження ВСП)
_hunter написав:Чем дальше -- тем бредовее отмазки
Ждем не менее увлекательных историй, как лично ВГК из соседнего буса тому тцкшнику свои ценнейшие указания выдавал
Этот закон касается так называемых ДФТГ (добровольных формирований территориальных громад). С началом полномасштабной собственно ТрО выведено под подчинение Сухопутных войск, и руководствуются законами о прохождении воинской службы.
Ну т.е. полномочий ловить кого бы то ни было у них тоже нет?
Отмазкі щоб що ?)) Ти собі придумав, що то наприклад ТЦК. Я можу придумати, що то замполіт його частини разом з замполітлм батальйону і представники ВСП затримують свого дезертира)) Тут політ фантазії нічим і ніким не обмежений, давай ти будеш отмазувацца, а я накидувати ідеї
Стаття 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Если что-то нужно куда-то "засовывать" -- таких полномочий -- нет.
ТРО не подчиняется местным властям, а из органов госвласти - только высшему военному командованию по цепочке. СЗЧшник не перестает быть военнослужащим. Из видео вообще непонятно, кто это проводил задержание, может ВСП.
Так я и не говорил про местные власти.
>>> только высшему военному командованию ну да. Но полномочия -- по цепочке -- "спустить" всеравно нужно.
_hunter написав:Ну т.е. полномочий ловить кого бы то ни было у них тоже нет?
Почему кого бы то ни было? СЗЧшник по закону о воинской службе должен быть в расположении части и подчиняться приказам командира. Просто восстановили закон. ТЦК как по мне все эти СЗЧшники до одного места, его все равно нельзя призвать, и план сделать.
Стаття 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Если что-то нужно куда-то "засовывать" -- таких полномочий -- нет.
ТРО не подчиняется местным властям, а из органов госвласти - только высшему военному командованию по цепочке. СЗЧшник не перестает быть военнослужащим. Из видео вообще непонятно, кто это проводил задержание, может ВСП.