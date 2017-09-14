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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12901129021290312904

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:58

  detroytred написав:Там вказано, що начпатруля повинен мати знак, а патрульні - пов'язки.

І бути взирцем форми одягу, поведінки тощо.

Это не похоже вообще на патруль, скорее якась группа захвата. Можно и в гражданке быть.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:01

detroytred

І бути взирцем форми одягу, поведінки тощо.
Тим паче, що вони не в полях,


Заслуговують на зауваження :D .
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:02

  freeze написав:
  _hunter написав:Ну т.е. полномочий ловить кого бы то ни было у них тоже нет?

Почему кого бы то ни было? СЗЧшник по закону о воинской службе должен быть в расположении части и подчиняться приказам командира. Просто восстановили закон.
ТЦК как по мне все эти СЗЧшники до одного места, его все равно нельзя призвать, и план сделать.

Закон нельзя "восстановить" -- его можно только исполнить.
При непокорі чи опорі підлеглого командир зобов’язаний для відновлення порядку вжити всіх, передбачених статутами Збройних Сил України заходів примусу

В уставе по буссификацию что-то есть?

Будто бы других вариантов, кроме "план сделать" -- нет...
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:02

  freeze написав:
  Господар Вельзевула написав:Лучше берите до рук зброю!

То вы против мобилизации, то за мобилизацию.

Він за кривляння, бо під бронею.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:08

  freeze написав:
  detroytred написав:Там вказано, що начпатруля повинен мати знак, а патрульні - пов'язки.

І бути взирцем форми одягу, поведінки тощо.

Это не похоже вообще на патруль, скорее якась группа захвата. Можно и в гражданке быть.

На спецпідрозділ))) тим паче не схоже.
Імхо. Сама, що не є ВСП.
І конкретно структурний її підрозділ --- патрульно-постова служба.
Отака))
Звісно, що зара їм завдання ставиться не патрулювати ходити по маршрутах, а ловити визначених сзч-ників в гарнізоні.

До ВСП цим гарнізонний патруль займався. Не по маршруту, а по адресі за ухилянтом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:10

  Господар Вельзевула написав:Подумаешь,ухилянта толкнут аж с велика упал.
После забивания насмерть вообще не интересно.
видео постановка
Wirująświatła
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