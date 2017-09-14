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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лют, 2025 22:58
detroytred написав:
Там вказано, що начпатруля повинен мати знак, а патрульні - пов'язки.
І бути взирцем форми одягу, поведінки тощо.
Это не похоже вообще на патруль, скорее якась группа захвата. Можно и в гражданке быть.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:01
detroytred
І бути взирцем форми одягу, поведінки тощо.
Тим паче, що вони не в полях,
Заслуговують на зауваження
.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:02
freeze написав: _hunter написав:
Ну т.е. полномочий ловить кого бы то ни было у них тоже нет?
Почему кого бы то ни было? СЗЧшник по закону о воинской службе должен быть в расположении части и подчиняться приказам командира. Просто восстановили закон.
ТЦК как по мне все эти СЗЧшники до одного места, его все равно нельзя призвать, и план сделать
.
Закон нельзя "восстановить" -- его можно только исполнить.
При непокорі чи опорі підлеглого командир зобов’язаний для відновлення порядку вжити всіх, передбачених статутами Збройних Сил України заходів примусу
В уставе по буссификацию что-то есть?
Будто бы других вариантов, кроме "план сделать" -- нет...
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:02
freeze написав: Господар Вельзевула написав:
Лучше берите до рук зброю!
То вы против мобилизации, то за мобилизацию.
Він за кривляння, бо під бронею.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:08
freeze написав: detroytred написав:
Там вказано, що начпатруля повинен мати знак, а патрульні - пов'язки.
І бути взирцем форми одягу, поведінки тощо.
Это не похоже вообще на патруль, скорее якась группа захвата. Можно и в гражданке быть.
На спецпідрозділ))) тим паче не схоже.
Імхо. Сама, що не є ВСП.
І конкретно структурний її підрозділ --- патрульно-постова служба.
Отака))
Звісно, що зара їм завдання ставиться не патрулювати ходити по маршрутах, а ловити визначених сзч-ників в гарнізоні.
До ВСП цим гарнізонний патруль займався. Не по маршруту, а по адресі за ухилянтом.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:10
Господар Вельзевула написав:
Подумаешь,ухилянта толкнут аж с велика упал.
После забивания насмерть вообще не интересно.
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