_hunter написав:Ну т.е. полномочий ловить кого бы то ни было у них тоже нет?
Почему кого бы то ни было? СЗЧшник по закону о воинской службе должен быть в расположении части и подчиняться приказам командира. Просто восстановили закон. ТЦК как по мне все эти СЗЧшники до одного места, его все равно нельзя призвать, и план сделать.
Закон нельзя "восстановить" -- его можно только исполнить.
При непокорі чи опорі підлеглого командир зобов’язаний для відновлення порядку вжити всіх, передбачених статутами Збройних Сил України заходів примусу
В уставе по буссификацию что-то есть?
Будто бы других вариантов, кроме "план сделать" -- нет...
detroytred написав:Там вказано, що начпатруля повинен мати знак, а патрульні - пов'язки.
І бути взирцем форми одягу, поведінки тощо.
Это не похоже вообще на патруль, скорее якась группа захвата. Можно и в гражданке быть.
На спецпідрозділ))) тим паче не схоже. Імхо. Сама, що не є ВСП. І конкретно структурний її підрозділ --- патрульно-постова служба. Отака)) Звісно, що зара їм завдання ставиться не патрулювати ходити по маршрутах, а ловити визначених сзч-ників в гарнізоні.
До ВСП цим гарнізонний патруль займався. Не по маршруту, а по адресі за ухилянтом.
_hunter написав:Закон нельзя "восстановить" -- его можно только исполнить.
Согласен, так даже лучше звучит, исполнили закон, вернули СЗЧшника "в лоно церкви".
_hunter написав:В уставе по буссификацию что-то есть?
Так там не только в Уставах, но и в Законах полно чего написано - носить и предъявлять воинские документы, обновить данные в ТЦК до 1.07.2024, явиться в ТЦК по повестке и тд. Все бы выполняли законы и буссификации никакой не надо было.