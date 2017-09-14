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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1290312904129051290612907>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:34

  katso написав:Это точно мобилизация или может просто похищение?

Так вроде бы уже разобрались, что это точно не мобилизация, ибо нельзя мобилизовать действующего военнослужащего.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:36

  freeze написав:
  katso написав:Это точно мобилизация или может просто похищение?

Так вроде бы уже разобрались, что это точно не мобилизация, ибо нельзя мобилизовать действующего военнослужащего.


Возможно,это был диверсант,везущий взрывчатку в ТЦК.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:38

Стаття 9.14 регламентує порядок застосування фізичної сили та зброї. ВСП.
Підстав для застосування фізичної сили отак, як на отому відео, нема.

Хоча стаття дивна...
По суті виходить, що в порушника є вибір --- добровільно погодитися на затримання або спокійно не погодитися)) і піти.
Тобто отримати покарання колись потім.

Про втечу вказано -- саме з під варти.

Знайшов: 9.11.6 порядок затримання.
Комедія --- два патрульних по боках, начальник патруля спереду. Просоо стають. Блокують. А потім супроводжують. Отак блокуючи.
Ніякої фізичної сили!!!
Отак. По закону.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 лют, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:45

katso

Или это просто похищение с целью выкупа?


«Тапили в тисе , ап столб убивали».
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:46

  detroytred написав:Стаття 9.14 регламентує порядок застосування фізичної сили та зброї. ВСП.
Підстав для застосування фізичної сили отак, як на отому відео, нема.

Хоча стаття дивна...
По суті виходить, що в порушника є вибір --- добровільно погодитися на затримання або спокійно не погодитися)) і піти.
Тобто отримати покарання колись потім.

Про втечу вказано -- саме з під варти.


Статью пишут умные люди. Потом отвечать будут тупые маргиналы исполнители, а дай ему право- спросят за право, насколько оно коррелирует с правами человека и все такое бла-бла-бла.
Знаете,о чем я думаю? Сталин сливал своих вертухаев,думаю историю читали. Следующий выносил предыдущего и его кодло.
А тут берегут даже торпед. Пока.
Хотя народ ведет чатики с фотками,адресами и фамилиями :mrgreen:
Будет видлига- с интересом понаблюдаю.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якщо не фантазувати з метою виправдати зафіксовані на відео дії "в/с ТЦК та СП" а спробувати пошукати хоча-б офіційну версію, то раптом виявиться:

Зображення

- чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю саме військовослужбовцем ТЦК та СП
- те що зафіксовано на відео - називається "здійснення заходів оповіщення у місті Харкові"
- інші зафіксовані на відео "невстановлені особи схожі на військовослужбовців" - це теж "ТЦК та СП", а зовсім не ТРО чи ВСП
- Харківський обласний ТЦК та СП підтвердив факт перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення, але на жаль озвучив наміри обмежити його відповідальність так-званими "дисциплінарні заходи" :cry:
- ніяких 2 бусів там не було, були "білий мінівен та білий мікроавтобус" :roll:

- поліція (речниця поліції Харківщини Альона Соболевська) повідомляє, що розпочала перевірку за фактом подій на ХТЗ, коли люди у військовій формі напали на чоловіка, який їхав на велосипеді
- нападники не знали (і не могли знати), що напали саме на військовослужбовця який знаходився в СЗЧ - "Соболевська каже, що чоловіка доставили у райвідділ — виявилося, що він перебуває у розшуку, як той, хто самовільно залишив військову частину."

- і загалом затриманий схоже агент ФСБ під прикриттям, який спеціально влаштував провокацію для фільмування та розповсюдження - "на цей час попередньо відомо, що на відео зафільмували другу зустріч чоловіка та людей у формі: під час першої — чоловік намагався втекти від них на велосипеді"
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:52

Тоді це овсім повний треш трешовий.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:00

  candle645 написав:на цей час попередньо відомо, що на відео зафільмували другу зустріч чоловіка та людей у формі: під час першої — чоловік намагався втекти від них на велосипеді"
лично я вижу что пиксельный ждал велосипедиста и готовился к встрече. Прскольку на улице зима ждал он явно недолго, то есть +/- знал в каком временном интервале тот будет ехать. Ждать целый день или 2-3 часа - вряд ли. Или кто то настучал сообщив в какое время велосипедист куда то ездит и когда примерно возращается. Но эта версия фантастика. Нефиг тцкашникам делать гоняться за одним человеком. Ставь блок пост и лови людей пачками. Поэтому собственно я решил что видео постановка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:04



- нападники не знали (і не могли знати), що напали саме на військовослужбовця який знаходився в СЗЧ


Зате знали, що затримують того, хто тікав від них при першій спробі (очевидно має причини для утікання).

Ще раз: просто рандомного пересічного для перевірки документів в такий жорсткий спосіб не затримували.


решил что видео постановка.


Відео випадкове. Учасники не знали що їх знімають.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:20

  Wirująświatła написав:
  candle645 написав:на цей час попередньо відомо, що на відео зафільмували другу зустріч чоловіка та людей у формі: під час першої — чоловік намагався втекти від них на велосипеді"
лично я вижу что пиксельный ждал велосипедиста и готовился к встрече. Прскольку на улице зима ждал он явно недолго, то есть +/- знал в каком временном интервале тот будет ехать. Ждать целый день или 2-3 часа - вряд ли. Или кто то настучал сообщив в какое время велосипедист куда то ездит и когда примерно возращается. Но эта версия фантастика. Нефиг тцкашникам делать гоняться за одним человеком. Ставь блок пост и лови людей пачками. Поэтому собственно я решил что видео постановка.


А сегодня про Трампа будет? И про минералы..И про выборы?
Или можно идти спать, помолившись за душу невинно сбитого лящем с велика ухилянта?
Великие умы обсуждают идеи, средние - события,мелкие-людей.
Господар Вельзевула
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