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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12904129051290612907>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:25

  Господар Вельзевула написав:
А сегодня про Трампа будет? И про минералы..И про выборы?
Или можно идти спать, помолившись за душу невинно сбитого лящем с велика ухилянта?
Великие умы обсуждают идеи, средние - события,мелкие-людей.

Ідея що Захар Беркут захищає від орди Європу.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 лют, 2025 00:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:25

  Господар Вельзевула написав:Великие умы обсуждают идеи, средние - события,мелкие-людей.



А сегодня про Трампа будет?

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:27

  Господар Вельзевула написав:А сегодня про Трампа будет?
трамп сильно мелкий чтобы великие умы его обсуждали. я его раскусил что он звездун.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:30

Wirująświatła


раскусил что он звездун.


Які воздихатєлі тут, такий у них і кумир
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:33

  ЛАД написав:
  yama написав:білорусія НЕ влилась у російську армію ! якраз це основний тезис , бо якщо нас таки завоюють то буде як з лнр\днр - тобто так як ви пишете вище, і є два способи цього уникнути 1) мій варінат 2) наша перемога - перемога України. І якщо Європа цього не розуміє то вони дійсно імбіцили . Бо якщо мене не могилізує українська армія чи то пак Україна, то не факт що це не вдасться зробити росіянскій. А що росія робить з окупованими територіями це всі знають і бачать :( навіть інтервю вагнерівця який повернувся у Фінляндійю , ой окуповану росією територію https://youtu.be/iHwfNtg0jEg?si=dPv9sivCddU0gghj і ми бачимо що там така ж розруха як і у всій рф , не кажучи вже про наші території які вони зносять і рівняють із землею :(
Есть третий вариант, на мой взгляд, самый реальный на сегодня. Они не завоёвывают всю Украину, рпв примерно по сегодняшней линии фронта с какими-то нашими уступками (типа постоянного нейтралитета, который был записан у нас изначально) и с какими-то западными уступками.
А дальше у Запада business as usual, а у нас... как-то будет.

  ЛАД написав: как-то будет.
це сценарій коли за другим разом рф захоить всю Україну через кілька років і нова оновлена армія українців з окупованої України під проводом росіян далі сунуть на європу вже разом , в тому числі додадуть всіх ухилянтів + тих кого зараз бережуть 18-25 і оновлене свіжою кровью військо яничар та москалі посуне далі на країни колишнього Варшавського договору та на країни бенелюксу. Тут питання часу що не так принципово . Головне встигнути зє….тися з України в період між початком так званого миру чи точніше режиму припинення вогню і наступними вищеописаними подіями. Скоріше питання куди? Щоб таки не дочекатися цього наступу обʼєднаного війська на європу то краще кудись подалі на захід чи на острови сполученого королівства тобто UK чи які ще ідеї ? :roll: тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ? Бо нажаль якщо нема бажання жити постійно в стані війни як Ізраїль , прийдеться покинути землю нашу … але вибору нема, ну хіба кістьми за неї лягати , а ле то вибір кожного :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:37

  detroytred написав:Повинні вимагати усунення порушення форми одягу ... всл-цями.
Тобто і в себе.

При непокорі вимогам (усунути порушення форми одягу та правил поведінки всл) що?
Правильно - всл затримується.
Тобто оті всп-ки повинні самозатриматись...))

Отак. І ніяк інакше. Якщо порушення не в ході переслідування тощо.


Пробежался по инструкции. Там предусмотрен инструктаж, развод, внешний осмотр сотрудников патруля. Без повязок и жетона на маршрут не должны выйти. Знаки различия на форме тоже наверное должны быть. Если лицо в розыске пырнет ножом сотрудника, то получит ли последний право на страховку ? Будет ли признание того, что он был при исполнении служебных обязанностей ?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо велосипедиста! Я знаю правила дорожнього руху . І велосипедисту явно більше 7 років , оскільки по тротуару можна їздити до 7 років , а з 14 можна по проїзжій частині .Про те що з 7 до 14 на велосипеді не можна їздити нігде ми упустимо. Зараз не про це. Але велосипедист порушив закон = правила дорожнього руху , несподіваною появою злякав пішохода військового, який у стані аффекту з переляку захищався - відштовхнув велосипедиста . Мені теж інколи хочеться так зробити із самокатчиками та велосипедистами що їздять по тротуару ! Тож робимо висновок - не можна порушувати ПДР !
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:43

yama

куди краще з…ся з України при першій же можливості ?


Ще кілька годин тому ви скіпетром як мінімум маршала розмахували, переміщуючи пілотів з кабін літаків і вертольотів в окопи, а тепер «куди б сібаса»? :D :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:44

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
А сегодня про Трампа будет? И про минералы..И про выборы?
Или можно идти спать, помолившись за душу невинно сбитого лящем с велика ухилянта?
Великие умы обсуждают идеи, средние - события,мелкие-людей.

Ідея що Захар Беркут захищає від орди Європу.


То міф . Насправді Беркут у складі караколпакських загонів відкочував до Середньої Азії грабувати каравани
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:46

  yama написав:..........
  ЛАД написав: как-то будет.
це сценарій коли за другим разом рф захоить всю Україну через кілька років і нова оновлена армія українців з окупованої України під проводом росіян далі сунуть на європу вже разом , в тому числі додадуть всіх ухилянтів + тих кого зараз бережуть 18-25 і оновлене свіжою кровью військо яничар та москалі посуне далі на країни колишнього Варшавського договору та на країни бенелюксу. Тут питання часу що не так принципово . Головне встигнути зє….тися з України в період між початком так званого миру чи точніше режиму припинення вогню і наступними вищеописаними подіями. Скоріше питання куди? Щоб таки не дочекатися цього наступу обʼєднаного війська на європу то краще кудись подалі на захід чи на острови сполученого королівства тобто UK чи які ще ідеї ? :roll: тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ? Бо нажаль якщо нема бажання жити постійно в стані війни як Ізраїль , прийдеться покинути землю нашу … але вибору нема, ну хіба кістьми за неї лягати , а ле то вибір кожного :roll:

Це вже чисто ваші фантазії.
Як воно буде "через кілька років" можна тільки гадати. Сьогодні даних для цього нема. Це буде залежати від умов миру/перемір'я, від політики Заходу, від того, хто буде після Путіна, яка економічна ситуація буде в РФ та в світі загалом та ще від багатьох причин. Тут часто згадували Фінляндію. Та і свіжий приклад Біларусі. Перші не виступали проти СРСР, другі обережно поводяться з РФ і якось спокійно жили. На відміну від нас.
ЛАД
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