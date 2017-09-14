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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12904129051290612907

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 01:02

  alibob написав:
  Hotab написав:«не треба на прийомі у венеролога стидливо тягнути юбочку, прикриваючи коліна»


Соррі за офтоп, але
На прийомі у венеролога всі венеричні?
Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою?
Чи дівчата, які проходять плановий огляд, всі венеричні?
"стидливо тягнути юбочку"
Огидно таке читати.

Ви самі собі придумали «венеричні», самі погидували собі


Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою?


Без огляду? (Спускання штанів і юбок)
Ні, довідка була завжди з оглядом, аналізами і мазками . А ви гроші давали і штані стидливо повище натягували?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 01:58

  fox767676 написав:..........
Треба чи то дальних слов'ян (чехи,хорвати, чорногорці) чи то взагалі до далеких південних народів подалі від матриці проклятих земель

Не боитесь? Там народ простой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:04

ЛАД

Расовые предрассудки
Ну понятно что сентинельцы и маори на все способны. Но поляки, русские, украинцы тоже на многое
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 лют, 2025 02:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:08

  fox767676 написав:ЛАД

Расовые предрассудки
Да упаси бог!
Никаких предрассудков.
Просто везде свои обычаи. Где-то едят морально, где-то натурально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:12

  fox767676 написав:про патріотичних розовощоків в екзилі

Это он размечтался. Никто из уехавших сюда воевать не вернётся, тем более из США. Не для того уезжали.
Так что пусть хотя бы митингуют и забрасывают письмами сенаторов. Хоть какая-то польза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:20

ЛАД

Ну какая польза .
Европейский обыватель наблюдает орды розовощеков на своих улицах. Разумеется вопрос с отправкой вооруженного контингента отпадает сам собой
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:22

  yama написав: тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ?

Я, кажется, здесь единственный, кто ещё не вспоминал Парагвай. Теперь и у меня повод появился 😁
Сибарит
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