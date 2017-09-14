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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 лют, 2025 01:02
alibob написав: Hotab написав:
«не треба на прийомі у венеролога стидливо тягнути юбочку, прикриваючи коліна»
Соррі за офтоп, але
На прийомі у венеролога всі венеричні?
Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою?
Чи дівчата, які проходять плановий огляд, всі венеричні?
"стидливо тягнути юбочку"
Огидно таке читати.
Ви самі собі придумали «венеричні», самі погидували собі
Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою?
Без огляду? (Спускання штанів і юбок)
Ні, довідка була завжди з оглядом, аналізами і мазками . А ви гроші давали і штані стидливо повище натягували?
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Додано: Сер 26 лют, 2025 01:58
fox767676 написав:
..........
Треба чи то дальних слов'ян (чехи,хорвати, чорногорці) чи то взагалі до далеких південних народів
подалі від матриці проклятих земель
Не боитесь? Там народ простой.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 02:04
ЛАД
Расовые предрассудки
Ну понятно что сентинельцы и маори на все способны. Но поляки, русские, украинцы тоже на многое
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 26 лют, 2025 02:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 02:08
fox767676 написав:ЛАД
Расовые предрассудки
Да упаси бог!
Никаких предрассудков.
Просто везде свои обычаи. Где-то едят морально, где-то натурально.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 02:12
fox767676 написав:
про патріотичних розовощоків в екзилі
Это он размечтался. Никто из уехавших сюда воевать не вернётся, тем более из США. Не для того уезжали.
Так что пусть хотя бы митингуют и забрасывают письмами сенаторов. Хоть какая-то польза.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 02:20
ЛАД
Ну какая польза .
Европейский обыватель наблюдает орды розовощеков на своих улицах. Разумеется вопрос с отправкой вооруженного контингента отпадает сам собой
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fox767676
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Додано: Сер 26 лют, 2025 02:22
yama написав:
тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ?
Я, кажется, здесь единственный, кто ещё не вспоминал Парагвай. Теперь и у меня повод появился 😁
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