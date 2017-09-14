|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 лют, 2025 01:02
alibob написав: Hotab написав:
«не треба на прийомі у венеролога стидливо тягнути юбочку, прикриваючи коліна»
Соррі за офтоп, але
На прийомі у венеролога всі венеричні?
Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою?
Чи дівчата, які проходять плановий огляд, всі венеричні?
"стидливо тягнути юбочку"
Огидно таке читати.
Ви самі собі придумали «венеричні», самі погидували собі
Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою?
Без огляду? (Спускання штанів і юбок)
Ні, довідка була завжди з оглядом, аналізами і мазками . А ви гроші давали і штані стидливо повище натягували?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14249
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 26 лют, 2025 01:58
fox767676 написав:
..........
Треба чи то дальних слов'ян (чехи,хорвати, чорногорці) чи то взагалі до далеких південних народів
подалі від матриці проклятих земель
Не боитесь? Там народ простой.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33157
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 26 лют, 2025 02:04
ЛАД
Расовые предрассудки
Ну понятно что сентинельцы и маори на все способны. Но поляки, русские, украинцы тоже на многое
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 26 лют, 2025 02:17, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3102
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лют, 2025 02:08
fox767676 написав:ЛАД
Расовые предрассудки
Да упаси бог!
Никаких предрассудков.
Просто везде свои обычаи. Где-то едят морально, где-то натурально.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33157
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 26 лют, 2025 02:12
fox767676 написав:
про патріотичних розовощоків в екзилі
Это он размечтался. Никто из уехавших сюда воевать не вернётся, тем более из США. Не для того уезжали.
Так что пусть хотя бы митингуют и забрасывают письмами сенаторов. Хоть какая-то польза.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33157
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 26 лют, 2025 02:20
ЛАД
Ну какая польза .
Европейский обыватель наблюдает орды розовощеков на своих улицах. Разумеется вопрос с отправкой вооруженного контингента отпадает сам собой
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3102
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лют, 2025 02:22
yama написав:
тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ?
Я, кажется, здесь единственный, кто ещё не вспоминал Парагвай. Теперь и у меня повод появился 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7827
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6409 раз.
- Подякували: 21413 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Сер 26 лют, 2025 03:00
Hotab написав:
- нападники не знали (і не могли знати), що напали саме на військовослужбовця який знаходився в СЗЧ
Зате знали, що затримують того, хто тікав від них при першій спробі (очевидно має причини для утікання).
Дійсно віриш в детективну історію про невдалу першу спробу, а потім успішну засідку яка так вдало була зафільмована?
Ще раз: просто рандомного пересічного для перевірки документів в такий жорсткий спосіб не затримували.
Або затримали в звичайний для их спосіб, але не пощастило - процес попав на відеорегістратор та набув розголошення. А після того як з"ясувалось що постраждалий теж злочинець - вирішили зробити його повним ідіотом який після першої вдалої втечі, замість того щоб повернутись в свою криївку - раптом вирішив покататись по околицях в пошуках засідки
-
candle645
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 25.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лют, 2025 08:52
ЛАД написав: yama написав:
..........
ЛАД написав: как-то будет.
це сценарій коли за другим разом рф захоить всю Україну через кілька років і нова оновлена армія українців з окупованої України під проводом росіян далі сунуть на європу вже разом , в тому числі додадуть всіх ухилянтів + тих кого зараз бережуть 18-25 і оновлене свіжою кровью військо яничар та москалі посуне далі на країни колишнього Варшавського договору та на країни бенелюксу. Тут питання часу що не так принципово . Головне встигнути зє….тися з України в період між початком так званого миру чи точніше режиму припинення вогню і наступними вищеописаними подіями. Скоріше питання куди? Щоб таки не дочекатися цього наступу обʼєднаного війська на європу то краще кудись подалі на захід чи на острови сполученого королівства тобто UK чи які ще ідеї ?
тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ? Бо нажаль якщо нема бажання жити постійно в стані війни як Ізраїль , прийдеться покинути землю нашу … але вибору нема, ну хіба кістьми за неї лягати , а ле то вибір кожного
Це вже чисто ваші фантазії.
Як воно буде "через кілька років" можна тільки гадати. Сьогодні даних для цього нема. Це буде залежати від умов миру/перемір'я, від політики Заходу, від того, хто буде після Путіна, яка економічна ситуація буде в РФ та в світі загалом та ще від багатьох причин. Тут часто згадували Фінляндію. Та і свіжий приклад Біларусі. Перші не виступали проти СРСР, другі обережно поводяться з РФ і якось спокійно жили. На відміну від нас.
Із свіжішого: Казахстан, Грузія, Вірменія ... ніхто з них не позиціонує себе як "антиросія".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38582
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 26 лют, 2025 08:55
Сибарит написав: yama написав:
тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ?
Я, кажется, здесь единственный, кто ещё не вспоминал Парагвай. Теперь и у меня повод появился 😁
Щось мало бажаючих вступити в ЄС та НАТО разом з РФ та омити чоботи в Лісабоні в океані, звільнивши Європу від воукеризму та содомії. Заодно здобути справжні європейські цінності.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38582
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|88086
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|262226
|
|
|6076
|908527
|
|