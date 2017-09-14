RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12905129061290712908>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 01:02

  alibob написав:
  Hotab написав:«не треба на прийомі у венеролога стидливо тягнути юбочку, прикриваючи коліна»


Соррі за офтоп, але
На прийомі у венеролога всі венеричні?
Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою?
Чи дівчата, які проходять плановий огляд, всі венеричні?
"стидливо тягнути юбочку"
Огидно таке читати.

Ви самі собі придумали «венеричні», самі погидували собі


Ніколи в житті не доводилося бути за довідкою?


Без огляду? (Спускання штанів і юбок)
Ні, довідка була завжди з оглядом, аналізами і мазками . А ви гроші давали і штані стидливо повище натягували?
Hotab
 
Повідомлень: 14249
З нами з: 15.02.09
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 01:58

  fox767676 написав:..........
Треба чи то дальних слов'ян (чехи,хорвати, чорногорці) чи то взагалі до далеких південних народів подалі від матриці проклятих земель

Не боитесь? Там народ простой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33157
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:04

ЛАД

Расовые предрассудки
Ну понятно что сентинельцы и маори на все способны. Но поляки, русские, украинцы тоже на многое
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 лют, 2025 02:17, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 13.06.20
Подякував: 372 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:08

  fox767676 написав:ЛАД

Расовые предрассудки
Да упаси бог!
Никаких предрассудков.
Просто везде свои обычаи. Где-то едят морально, где-то натурально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33157
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:12

  fox767676 написав:про патріотичних розовощоків в екзилі

Это он размечтался. Никто из уехавших сюда воевать не вернётся, тем более из США. Не для того уезжали.
Так что пусть хотя бы митингуют и забрасывают письмами сенаторов. Хоть какая-то польза.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33157
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:20

ЛАД

Ну какая польза .
Европейский обыватель наблюдает орды розовощеков на своих улицах. Разумеется вопрос с отправкой вооруженного контингента отпадает сам собой
fox767676
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 13.06.20
Подякував: 372 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:22

  yama написав: тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ?

Я, кажется, здесь единственный, кто ещё не вспоминал Парагвай. Теперь и у меня повод появился 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7827
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 21413 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 03:00

  Hotab написав:
- нападники не знали (і не могли знати), що напали саме на військовослужбовця який знаходився в СЗЧ

Зате знали, що затримують того, хто тікав від них при першій спробі (очевидно має причини для утікання).

Дійсно віриш в детективну історію про невдалу першу спробу, а потім успішну засідку яка так вдало була зафільмована?

Ще раз: просто рандомного пересічного для перевірки документів в такий жорсткий спосіб не затримували.

Або затримали в звичайний для их спосіб, але не пощастило - процес попав на відеорегістратор та набув розголошення. А після того як з"ясувалось що постраждалий теж злочинець - вирішили зробити його повним ідіотом який після першої вдалої втечі, замість того щоб повернутись в свою криївку - раптом вирішив покататись по околицях в пошуках засідки :roll:
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 190
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 08:52

  ЛАД написав:
  yama написав:..........
  ЛАД написав: как-то будет.
це сценарій коли за другим разом рф захоить всю Україну через кілька років і нова оновлена армія українців з окупованої України під проводом росіян далі сунуть на європу вже разом , в тому числі додадуть всіх ухилянтів + тих кого зараз бережуть 18-25 і оновлене свіжою кровью військо яничар та москалі посуне далі на країни колишнього Варшавського договору та на країни бенелюксу. Тут питання часу що не так принципово . Головне встигнути зє….тися з України в період між початком так званого миру чи точніше режиму припинення вогню і наступними вищеописаними подіями. Скоріше питання куди? Щоб таки не дочекатися цього наступу обʼєднаного війська на європу то краще кудись подалі на захід чи на острови сполученого королівства тобто UK чи які ще ідеї ? :roll: тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ? Бо нажаль якщо нема бажання жити постійно в стані війни як Ізраїль , прийдеться покинути землю нашу … але вибору нема, ну хіба кістьми за неї лягати , а ле то вибір кожного :roll:

Це вже чисто ваші фантазії.
Як воно буде "через кілька років" можна тільки гадати. Сьогодні даних для цього нема. Це буде залежати від умов миру/перемір'я, від політики Заходу, від того, хто буде після Путіна, яка економічна ситуація буде в РФ та в світі загалом та ще від багатьох причин. Тут часто згадували Фінляндію. Та і свіжий приклад Біларусі. Перші не виступали проти СРСР, другі обережно поводяться з РФ і якось спокійно жили. На відміну від нас.

Із свіжішого: Казахстан, Грузія, Вірменія ... ніхто з них не позиціонує себе як "антиросія".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38582
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 08:55

  Сибарит написав:
  yama написав: тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ?

Я, кажется, здесь единственный, кто ещё не вспоминал Парагвай. Теперь и у меня повод появился 😁

Щось мало бажаючих вступити в ЄС та НАТО разом з РФ та омити чоботи в Лісабоні в океані, звільнивши Європу від воукеризму та содомії. Заодно здобути справжні європейські цінності.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38582
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 12905129061290712908>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88086
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262226
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7647)
26.02.2025 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.