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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 129071290812909129101291112912>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:19

Президент США Дональд Трамп відповів, чи будуть США надавати Україні військову допомогу у майбутньому, зокрема після підписання угоди щодо українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 46832.html

Прямим текстом перекидає питання України на Європу.

Шанси, що демам чи ще комусь вдасться загнати Трампа в колію підтримки України, зменшуються кожного дня.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:22

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Навіть кукурурудза картопля, соняшник, помідори якихось років 300 тому в меню українців не входили.)
помидоры до сих пор роскошь. Кило помидор и открытка - нормальный подарок на 8е марта

Так це для нас!! А Флайман після такого подарунка філіпінці сказав би «це вже тягне на анал..»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:22

  Wirująświatła написав:Зображення


А мені здається то тебе ганаяють , нажаль пока невдало
.....ну не все з першого разу, я вірю шо обовязково доженуть...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:24

  detroytred написав:Глава украинской разведки отметил, что стратегическая цель Российской Федерации неизменна - поглотить Украину. По его словам, в РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, а без этого существование российской империи невозможно. Поэтому Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и территория, и население, и заводы.
https://www.unian.net/war/nachalnik-gur ... 27039.html

*Ей нужна и территория, и население, и заводы.* ---- ?
Бо рфія отакою затяжною війною на виснаження знищує і території, і населення, і заводи.
Перемогти вона може тільки через знищення переліченого.

Щось не сходиться в Буданова.

За ті гроші, що потратила, давно могла купити по самий чоп.
Щодо заводів взагалі халепа, максимум вивезти що вивозиться в матушку, а рештку як не шрот, то в непотріб.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:32

  холява написав:мені здається то тебе ганаяють , нажаль пока невдало
.....ну не все з першого разу, я вірю шо обовязково доженуть...
вы вроде верующий человек, а элементарной заповеди что не можно желать ближнему не знаете. Деменция? Почему вы сами героически не погибли, а украинцам это желаете, можете объяснить?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Савромат рєчє, цо запорєбрік має в стратегічному резерві 200К орків і як тільки закінчиться дєйствіє полковніка Распутіци як вжух на побєду 9мая...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:40

  Wirująświatła написав:
  холява написав:мені здається то тебе ганаяють , нажаль пока невдало
.....ну не все з першого разу, я вірю шо обовязково доженуть...
вы вроде верующий человек, а элементарной заповеди что не можно желать ближнему не знаете. Деменция? Почему вы сами героически не погибли, а украинцам это желаете, можете объяснить?


Вы с самого начала анализировали ваше видео и подпись над ним ?

... и почему защита Украины связана с гибелью ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:43

  холява написав:... и почему защита Украины связана с гибелью ?
а если подумать ? одни героически гибнут, другие героически отправляют первых на смерть. в вашей картине мира это норма. но самому погибнуть почему то не норма.
  detroytred написав:Щось не сходиться в Буданова.
там профотбор. дают на собеседовании пазл. если он сходится - на работу не берут.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:47

  Wirująświatła написав:
  холява написав:... и почему защита Украины связана с гибелью ?
а если подумать ?


Вот ,думаю над вашим заочным диагнозом .

...и откуда взялись УБД , они же все должны погибнуть ???

У вас нехорошая практика . Вы у долярчика научились сначала что то выдумать а потом про это вопрос задать ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:49

помните я писал что трамп возложить ответственность за войну на байдена и умоет руки?

с 3й минуты
Wirująświatła
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