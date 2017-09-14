Президент США Дональд Трамп відповів, чи будуть США надавати Україні військову допомогу у майбутньому, зокрема після підписання угоди щодо українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 46832.html
Прямим текстом перекидає питання України на Європу.
Шанси, що демам чи ще комусь вдасться загнати Трампа в колію підтримки України, зменшуються кожного дня.
detroytred написав:Глава украинской разведки отметил, что стратегическая цель Российской Федерации неизменна - поглотить Украину. По его словам, в РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, а без этого существование российской империи невозможно. Поэтому Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и территория, и население, и заводы. https://www.unian.net/war/nachalnik-gur ... 27039.html
*Ей нужна и территория, и население, и заводы.* ---- ? Бо рфія отакою затяжною війною на виснаження знищує і території, і населення, і заводи. Перемогти вона може тільки через знищення переліченого.
Щось не сходиться в Буданова.
За ті гроші, що потратила, давно могла купити по самий чоп. Щодо заводів взагалі халепа, максимум вивезти що вивозиться в матушку, а рештку як не шрот, то в непотріб.