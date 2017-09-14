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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1290812909129101291112912>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 64
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
21
Це загроза
16%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
22
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:51

  холява написав:...и откуда взялись УБД , они же все должны погибнуть ???
молодец уже лучше. продолжайте себя спрашивать.... например 1. откуда столько убд при некомплекте 40% личного состава на нуле. 2. почему ловят ухылянтов от которых толку на фронте примерно ноль, а не мотивируют профессионалов? 3. Что этот жирный тцкашник делает в тылу, полиции недостаточно ловить преступников? и т.д.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:к тільки закінчиться дєйствіє полковніка Распутіци

це хто?
  flyman написав:як вжух на побєду 9мая

до 9-го невстигнуть. у нас теж топ-резерви: шаман викличе весь вогонь на себе, а тим часом песікот з флер непомітно з боку фінляндії оточать москву в напівкільце
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:01

  detroytred написав:Президент США Дональд Трамп відповів, чи будуть США надавати Україні військову допомогу у майбутньому, зокрема після підписання угоди щодо українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 46832.html

Прямим текстом перекидає питання України на Європу.

Шанси, що демам чи ще комусь вдасться загнати Трампа в колію підтримки України, зменшуються кожного дня.

Что, как бы, логично: "им" оно тоже ну не прямо так уперлось...
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:03

  Wirująświatła написав:а если подумать ? одни героически гибнут, другие героически отправляют первых на смерть. в вашей картине мира это норма. но самому погибнуть почему то не норма.

У Вас странная расстановка приоритетов.

"Ни один ублюдок не выиграл войну, умирая за свою страну. Он выиграл ее, заставив другого бедного тупого ублюдка умереть за свою страну" - Генерал Джордж Паттон.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:08

  flyman написав:Савромат рєчє, цо запорєбрік має в стратегічному резерві 200К орків і як тільки закінчиться дєйствіє полковніка Распутіци як вжух на побєду 9мая...

Весь досвід ВОВ для стратегії рфії саме про це їй каже -- накопичити ще більше резервів і вжууух.

Але і розвідка наша не спить.
І резерви в нас теж є. Під Покровськом трохи напіддали..

Хоча мова саме за великий стратегічний резерв.
Рфяни до отих підземних ходів допетрили, то можуть допетрити, як і сховати.
Справа тоді чи є на ділянках прориву достатній запас зброї для стримання?
Як Мадяр в отому відео від Хотаба розповідав, дрони на оптоволокні саме для купування отаких проривів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:08

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:а если подумать ? одни героически гибнут, другие героически отправляют первых на смерть. в вашей картине мира это норма. но самому погибнуть почему то не норма.

У Вас странная расстановка приоритетов.

"Ни один ублюдок не выиграл войну, умирая за свою страну. Он выиграл ее, заставив другого бедного тупого ублюдка умереть за свою страну" - Генерал Джордж Паттон.

это не расстановка приоритетов, а элементарные моральные нормы. когда у вас горит квартира вы зовёте пожарных, а не требуете у соседа чтобы он ценой своей жизнии ее тушил. То что не хватает пожарных - провал власти. Ваш сосед не может нести ответсвенность за чужие провалы. Наша власть решила что виноваты во всем ухылянты. Это они всех звали на шашлыки, это они сдали юг и бучу. Это их вылавливают на улицах, а не чиновников казнокрадов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:09

  Wirująświatła написав:
  холява написав:...и откуда взялись УБД , они же все должны погибнуть ???
молодец уже лучше. продолжайте себя спрашивать.... например 1. откуда столько убд при некомплекте 40% личного состава на нуле. 2. почему ловят ухылянтов от которых толку на фронте примерно ноль, а не мотивируют профессионалов? 3. Что этот жирный тцкашник делает в тылу, полиции недостаточно ловить преступников? и т.д.

Тому що коли відправлять тцк на ноль, ловити ухилянтів стане нікому.
Це одноразова акція.
І попри цей популізм ...
Набагато ймовірніше збільшення кількості тцк та поліції, тому що проводити мобілізацію і забезпечувати стабільність криміногенної ситуації стає трудозатратніше.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:11

  Banderlog написав:забезпечувати стабільність криміногенної ситуації стає трудозатратніше.
какая криминогенная ситуация, 8 млн выехало, хз сколько на оккупированных территориях. около 1млн воюет. Часть из них погибло или инвалиды. Ментов на улице как грязи. Кругом блок посты. Камеры 24/7. В моем подьезде украли детский велосипед (люди держат их на 1м этаже) по камерам вычислили не только кто это сделал, но и где он живёт. Камеры на всех соседних домах по улице. Нормальный преступник тихо застрелится от такого тотального контроля. ТЦК раздуто чтобы дать возможность 1му сорту быть подальше от фронта.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:15

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:забезпечувати стабільність криміногенної ситуації стає трудозатратніше.
какая криминогенная ситуация, 8 млн выехало, хз сколько на оккупированных территориях. Ментов на улице как грязи. Кругом блок посты. Нормальный преступник тихо застрелится от такого контроля.

от після війни (якщо звісно вона не скінчиться "останньою вербою" через 20 років) буде весело: в кого більше гранат в багажнику той на перехресті і правий
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:19

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:а если подумать ? одни героически гибнут, другие героически отправляют первых на смерть. в вашей картине мира это норма. но самому погибнуть почему то не норма.

У Вас странная расстановка приоритетов.

"Ни один ублюдок не выиграл войну, умирая за свою страну. Он выиграл ее, заставив другого бедного тупого ублюдка умереть за свою страну" - Генерал Джордж Паттон.

Почему странная? -- ровно по Паттону: просто страна -- одна и та же :wink:
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