Додано: Сер 26 лют, 2025 11:08

Сибарит написав: Wirująświatła написав: а если подумать ? одни героически гибнут, другие героически отправляют первых на смерть. в вашей картине мира это норма. но самому погибнуть почему то не норма. а если подумать ? одни героически гибнут, другие героически отправляют первых на смерть. в вашей картине мира это норма. но самому погибнуть почему то не норма.

У Вас странная расстановка приоритетов.



"Ни один ублюдок не выиграл войну, умирая за свою страну. Он выиграл ее, заставив другого бедного тупого ублюдка умереть за свою страну" - Генерал Джордж Паттон. У Вас странная расстановка приоритетов."Ни один ублюдок не выиграл войну, умирая за свою страну. Он выиграл ее, заставив другого бедного тупого ублюдка умереть за свою страну" - Генерал Джордж Паттон.

это не расстановка приоритетов, а элементарные моральные нормы. когда у вас горит квартира вы зовёте пожарных, а не требуете у соседа чтобы он ценой своей жизнии ее тушил. То что не хватает пожарных - провал власти. Ваш сосед не может нести ответсвенность за чужие провалы. Наша власть решила что виноваты во всем ухылянты. Это они всех звали на шашлыки, это они сдали юг и бучу. Это их вылавливают на улицах, а не чиновников казнокрадов.