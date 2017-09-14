холява написав:...и откуда взялись УБД , они же все должны погибнуть ???
молодец уже лучше. продолжайте себя спрашивать.... например 1. откуда столько убд при некомплекте 40% личного состава на нуле. 2. почему ловят ухылянтов от которых толку на фронте примерно ноль, а не мотивируют профессионалов? 3. Что этот жирный тцкашник делает в тылу, полиции недостаточно ловить преступников? и т.д.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 10:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Президент США Дональд Трамп відповів, чи будуть США надавати Україні військову допомогу у майбутньому, зокрема після підписання угоди щодо українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 46832.html
Прямим текстом перекидає питання України на Європу.
Шанси, що демам чи ще комусь вдасться загнати Трампа в колію підтримки України, зменшуються кожного дня.
Что, как бы, логично: "им" оно тоже ну не прямо так уперлось...
flyman написав:Савромат рєчє, цо запорєбрік має в стратегічному резерві 200К орків і як тільки закінчиться дєйствіє полковніка Распутіци як вжух на побєду 9мая...
Весь досвід ВОВ для стратегії рфії саме про це їй каже -- накопичити ще більше резервів і вжууух.
Але і розвідка наша не спить. І резерви в нас теж є. Під Покровськом трохи напіддали..
Хоча мова саме за великий стратегічний резерв. Рфяни до отих підземних ходів допетрили, то можуть допетрити, як і сховати. Справа тоді чи є на ділянках прориву достатній запас зброї для стримання? Як Мадяр в отому відео від Хотаба розповідав, дрони на оптоволокні саме для купування отаких проривів.
Wirująświatła написав:а если подумать ? одни героически гибнут, другие героически отправляют первых на смерть. в вашей картине мира это норма. но самому погибнуть почему то не норма.
У Вас странная расстановка приоритетов.
"Ни один ублюдок не выиграл войну, умирая за свою страну. Он выиграл ее, заставив другого бедного тупого ублюдка умереть за свою страну" - Генерал Джордж Паттон.
это не расстановка приоритетов, а элементарные моральные нормы. когда у вас горит квартира вы зовёте пожарных, а не требуете у соседа чтобы он ценой своей жизнии ее тушил. То что не хватает пожарных - провал власти. Ваш сосед не может нести ответсвенность за чужие провалы. Наша власть решила что виноваты во всем ухылянты. Это они всех звали на шашлыки, это они сдали юг и бучу. Это их вылавливают на улицах, а не чиновников казнокрадов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 11:09, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:...и откуда взялись УБД , они же все должны погибнуть ???
молодец уже лучше. продолжайте себя спрашивать.... например 1. откуда столько убд при некомплекте 40% личного состава на нуле. 2. почему ловят ухылянтов от которых толку на фронте примерно ноль, а не мотивируют профессионалов? 3. Что этот жирный тцкашник делает в тылу, полиции недостаточно ловить преступников? и т.д.
Тому що коли відправлять тцк на ноль, ловити ухилянтів стане нікому. Це одноразова акція. І попри цей популізм ... Набагато ймовірніше збільшення кількості тцк та поліції, тому що проводити мобілізацію і забезпечувати стабільність криміногенної ситуації стає трудозатратніше.
Banderlog написав:забезпечувати стабільність криміногенної ситуації стає трудозатратніше.
какая криминогенная ситуация, 8 млн выехало, хз сколько на оккупированных территориях. около 1млн воюет. Часть из них погибло или инвалиды. Ментов на улице как грязи. Кругом блок посты. Камеры 24/7. В моем подьезде украли детский велосипед (люди держат их на 1м этаже) по камерам вычислили не только кто это сделал, но и где он живёт. Камеры на всех соседних домах по улице. Нормальный преступник тихо застрелится от такого тотального контроля. ТЦК раздуто чтобы дать возможность 1му сорту быть подальше от фронта.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 11:15, всього редагувалось 1 раз.