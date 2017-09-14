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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:21
Wirująświatła написав:
помните я писал что трамп возложить ответственность за войну на байдена и умоет руки?
с 3й минуты
і де вони одне одному на коліна руки кладуть, але Трамп трошки стісняєцця
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:22
Banderlog написав: Wirująświatła написав: холява написав:
...и откуда взялись УБД , они же все должны погибнуть ???
молодец уже лучше. продолжайте себя спрашивать.... например 1. откуда столько убд при некомплекте 40% личного состава на нуле. 2. почему ловят ухылянтов от которых толку на фронте примерно ноль, а не мотивируют профессионалов? 3. Что этот жирный тцкашник делает в тылу, полиции недостаточно ловить преступников? и т.д.
Тому що коли відправлять тцк на ноль, ловити ухилянтів стане нікому
.
Це одноразова акція.
І попри цей популізм ...
Набагато ймовірніше збільшення кількості тцк та поліції, тому що проводити мобілізацію і забезпечувати стабільність криміногенної ситуації стає трудозатратніше.
Это сказки для колхозников: полиция -- в полном соответствии с действующим законодательством -- вполне с этой нехитрой задачей справится.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:25
detroytred написав: flyman написав:
Савромат рєчє, цо запорєбрік має в стратегічному резерві 200К орків і як тільки закінчиться дєйствіє полковніка Распутіци як вжух на побєду 9мая...
Весь досвід ВОВ для стратегії рфії саме про це їй каже -- накопичити ще більше резервів і вжууух.
Але і розвідка наша не спить.
І резерви в нас теж є. Під Покровськом трохи напіддали..
Хоча мова саме за великий стратегічний резерв.
Рфяни до отих підземних ходів допетрили, то можуть допетрити, як і сховати.
Справа тоді чи є на ділянках прориву достатній запас зброї для стримання?
Як Мадяр в отому відео від Хотаба розповідав, дрони на оптоволокні саме для купування отаких проривів.
Про Кібальчіша і воєнну тайну. Це той стратегічний рєзєрв собирали. А потім: "пливуть параходи - передають прівєт". А кого в даному контексті стосується? Обоїх чи обєїх?
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:30
Letusrock написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав:
забезпечувати стабільність криміногенної ситуації стає трудозатратніше.
какая криминогенная ситуация, 8 млн выехало, хз сколько на оккупированных территориях. Ментов на улице как грязи. Кругом блок посты. Нормальный преступник тихо застрелится от такого контроля.
от після війни (якщо звісно вона не скінчиться "останньою вербою" через 20 років) буде весело: в кого більше гранат в багажнику той на перехресті і правий
та вже на руках зброї повно. І боєприпасів. Правила коли на полігоні визбирували всі гільзи давно не діють.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:34
Banderlog написав:
та вже на руках зброї повно. І боєприпасів. Правила коли на полігоні визбирували всі гільзи давно не діють.
есть собаки которые по запаху это дело находят, пусть ищут. Количество ментов на количество домашнего оружия не влияют. разве что это специально обученные менты, которые тоже умеют ловить преступников по запаху.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 26 лют, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:35
_hunter написав:
Это сказки для колхозников: полиция -- в полном соответствии с действующим законодательством -- вполне с этой нехитрой задачей справится.
поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?
То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:37
Banderlog написав:
поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?
То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 26 лют, 2025 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:39
prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав:
голуби миру, на чому базується ваші сподівання?
путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done),
скасувати санкції (in discussion)
які пропозиції від путіна?
-гуманітарні -обмін полоненними(нуль),
-про інтенсивність бойових дій (нуль)
кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль
Санкції не скасують до "завершения конфликта в Украине". Во всяком случае, надеюсь.
"обмін полоненними(нуль)" - всё же не так. С помощью Саудовской Аравии понемногу
идёт.
"інтенсивність бойових дій" к перемирию может, в принципе, даже увеличиваться. "Для усиления переговорных позиций".
Зеленський пропонував обміняти всіх на всіх(тобто 1200 на умовно 12000 наших,( там включно з цивільними), відповідь рф: будемо міняти 150 на 150 , 200 на 200, років так 10-15 (не впевнений, що всі доживуть в полоні до обміну)
в нашому полоні - так, доживуть. а от у російському ГУЛАГу - це дійсно пройти через пекло...
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:39
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:40
Letusrock написав: flyman написав:
к тільки закінчиться дєйствіє полковніка Распутіци
це хто?
flyman написав:
як вжух на побєду 9мая
до 9-го невстигнуть. у нас теж топ-резерви: шаман викличе весь вогонь на себе, а тим часом песікот з флер непомітно з боку фінляндії оточать москву в напівкільце
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