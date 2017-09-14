Додано: Сер 26 лют, 2025 12:08

Wirująświatła написав: Banderlog написав: та вже на руках зброї повно. І боєприпасів. Правила коли на полігоні визбирували всі гільзи давно не діють. та вже на руках зброї повно. І боєприпасів. Правила коли на полігоні визбирували всі гільзи давно не діють. есть собаки которые по запаху это дело находят, пусть ищут. Количество ментов на количество домашнего оружия не влияют. разве что это специально обученные менты, которые тоже умеют ловить преступников по запаху. есть собаки которые по запаху это дело находят, пусть ищут. Количество ментов на количество домашнего оружия не влияют. разве что это специально обученные менты, которые тоже умеют ловить преступников по запаху.

ага. Камери кругом і шукають з собаками, тіграми, крокодиламиМакак іще надрєсіруйте)Ви точно певні що ці собаки є?Може маєте серед знайомих кінолога який з собакою зброю шукає?Будьяка поліцейська машина базується в першу чергу на суспільному договорі.Допустим я зробив день газди. Приїхала нова поліція на красівом пріусі з парою поліцейських.Одне діло якщо в мене є соціальна установка не бити жєнщін а якщо ні? Зможе вона мене, 110кг дядька, взяти на больовий, при своїй вазі 55 кг?Довга коса до попи в них то для чого?І то одна справа якщо я тікати буду, а якщо теж стріляти? А якщо не дочикуючи а перший? І з рпг?Може тоді варто міняти дівчат на пузатих дядьків з убд а пріус на якийсь рошель сенатор?Що мішає мені обробити місця де буде нюхати собака якимсь смердючим отруйним хімлом?Проїхав перед мене мій кум з відкритою каністрою з "концентратом гірбіциду" і ваш обнюхуватєльний крокодил дезактивованийПоліція ефективно працює лиш там де суспільство сприяє її роботі. Де допомагають ловити дезертирів і саджати ухилянтів в бус. А там де є телеграм канали, що здають тцкашників, або де інформування поліції суспільство вважає стукачєством ,там можливо працювати тільки збільшуючи каральний апарат і збільшуючи його повноваження.