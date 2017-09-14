Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється? То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 11:40, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:голуби миру, на чому базується ваші сподівання? путіну потрібен процес переговорів, щоб уникнути ізоляції (done), скасувати санкції (in discussion)
які пропозиції від путіна? -гуманітарні -обмін полоненними(нуль), -про інтенсивність бойових дій (нуль)
кудахтання голубків нагадує, що весна вже наближається, але до миру в 2025 далеко, нажаль
Санкції не скасують до "завершения конфликта в Украине". Во всяком случае, надеюсь. "обмін полоненними(нуль)" - всё же не так. С помощью Саудовской Аравии понемногу идёт. "інтенсивність бойових дій" к перемирию может, в принципе, даже увеличиваться. "Для усиления переговорных позиций".
Зеленський пропонував обміняти всіх на всіх(тобто 1200 на умовно 12000 наших,( там включно з цивільними), відповідь рф: будемо міняти 150 на 150 , 200 на 200, років так 10-15 (не впевнений, що всі доживуть в полоні до обміну)
в нашому полоні - так, доживуть. а от у російському ГУЛАГу - це дійсно пройти через пекло...
detroytred написав:Глава украинской разведки отметил, что стратегическая цель Российской Федерации неизменна - поглотить Украину. По его словам, в РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, а без этого существование российской империи невозможно. Поэтому Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и территория, и население, и заводы. https://www.unian.net/war/nachalnik-gur ... 27039.html
*Ей нужна и территория, и население, и заводы.* ---- ? Бо рфія отакою затяжною війною на виснаження знищує і території, і населення, і заводи. Перемогти вона може тільки через знищення переліченого.
Щось не сходиться в Буданова.
За ті гроші, що потратила, давно могла купити по самий чоп. Щодо заводів взагалі халепа, максимум вивезти що вивозиться в матушку, а рештку як не шрот, то в непотріб.
у нас свої містечкові особливості пишуть що Медведчук вкрав все що давали на дестабілізацію при Пєте. Не любить влада ділитися з народом, і вєртікалі власті немає. Он у Білорусії бацька це влада, а ті хто нижче у кабінетах -народ , віднощення відповідальне. А у нас в кожному кабінеті "влада", кожному дай, навіть у путіна стільки немає.
*чи чекаємо щоб і ЛеПен з Фараджем прийшли до влади, для остаточного "покращення позицій"? з німеччиною якось дивом пронесло* Летусрок
Ключовий момент! Послухав Лану Зеркаль...
Схоже, що Трамп це дійсно серйозно та надовго. І головне - на скільки об'ємно? Трамп цілком може натягнути трампізм на весь демократичний світ! Саме такий план. Саме така місія.
Тобто оті цінності в топку. Лише суто бізнес та інтереси. І хто цього не зрозуміє, той програє (стане лузером в новому сучасному світі).
Зеркаль навіть трактує те, що відбувається, революцією. Ну і оскільки вона від США, то це по суті світова революція. ________________________________ Невже Захід да і сам Трамп з Беннетом не розуміють, що без демцінностей, які зшивають отой Захід, все зкотиться до війни. Банальної чергової імперіалістичної війни. 3 Світової. Перепоною такому сценарію може бути лише наявність отого таємного *світового уряду*. Чого скоріше нема, чим є.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 лют, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Пекин: Китайские государственные СМИ в среду призвали Филиппины вывести американские ракеты средней дальности «Тифон» из Южно-Китайского моря, заявив, что Филиппины неоднократно нарушали свои обещания, разместив эту ракетную систему. «Региону нужны мир и процветание, а не ракеты средней дальности и конфронтация
Востаннє редагувалось d44 в Сер 26 лют, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:та вже на руках зброї повно. І боєприпасів. Правила коли на полігоні визбирували всі гільзи давно не діють.
есть собаки которые по запаху это дело находят, пусть ищут. Количество ментов на количество домашнего оружия не влияют. разве что это специально обученные менты, которые тоже умеют ловить преступников по запаху.
ага. Камери кругом і шукають з собаками, тіграми, крокодилами Макак іще надрєсіруйте) Ви точно певні що ці собаки є? Може маєте серед знайомих кінолога який з собакою зброю шукає? Будьяка поліцейська машина базується в першу чергу на суспільному договорі. Допустим я зробив день газди. Приїхала нова поліція на красівом пріусі з парою поліцейських. Одне діло якщо в мене є соціальна установка не бити жєнщін а якщо ні? Зможе вона мене, 110кг дядька, взяти на больовий, при своїй вазі 55 кг? Довга коса до попи в них то для чого? І то одна справа якщо я тікати буду, а якщо теж стріляти? А якщо не дочикуючи а перший? І з рпг? Може тоді варто міняти дівчат на пузатих дядьків з убд а пріус на якийсь рошель сенатор? Що мішає мені обробити місця де буде нюхати собака якимсь смердючим отруйним хімлом? Проїхав перед мене мій кум з відкритою каністрою з "концентратом гірбіциду" і ваш обнюхуватєльний крокодил дезактивований Поліція ефективно працює лиш там де суспільство сприяє її роботі. Де допомагають ловити дезертирів і саджати ухилянтів в бус. А там де є телеграм канали, що здають тцкашників, або де інформування поліції суспільство вважає стукачєством ,там можливо працювати тільки збільшуючи каральний апарат і збільшуючи його повноваження.