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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12909129101291112912

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 65
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Навіть кукурурудза картопля, соняшник, помідори якихось років 300 тому в меню українців не входили.)
помидоры до сих пор роскошь. Кило помидор и открытка - нормальный подарок на 8е марта
Ви ще святкуєте? "Тоді ми йдемо до вас"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 12:53

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?
То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.

кількість з часом переходить в якість, чи як там вчить діалекти́чний матеріалі́зм
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 12:55

  dimo_0n написав:Эх, все бурлите. Накину вам трошки на тему - история циклична.

Чехословакия. 1938г. Гитлер начинает вой про бюргероговорящее большинство в судетской области. Мюнхенские соглашения и.... Ну далее сами все понаходите.

Теперь из интересного. в 2023 начался ремонт и расширение трассы Москва-Рига
Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупок, работы должны быть завершены к середине декабря 2026 года.


Звучит прям как ремонт дорог и разминирование от Зе команды околокрымских земель...

Песикот, ты, походу, отчасти оказался прав, говоря что война не закончится быстро.... Она видать расширится...

В чому проблема, БМП при обгоні танка виїзжає за подвійну?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 12:58

  d44 написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Глава украинской разведки отметил, что стратегическая цель Российской Федерации неизменна - поглотить Украину. По его словам, в РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, а без этого существование российской империи невозможно. Поэтому Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и территория, и население, и заводы.
https://www.unian.net/war/nachalnik-gur ... 27039.html

*Ей нужна и территория, и население, и заводы.* ---- ?
Бо рфія отакою затяжною війною на виснаження знищує і території, і населення, і заводи.
Перемогти вона може тільки через знищення переліченого.

Щось не сходиться в Буданова.

За ті гроші, що потратила, давно могла купити по самий чоп.
Щодо заводів взагалі халепа, максимум вивезти що вивозиться в матушку, а рештку як не шрот, то в непотріб.
у нас свої містечкові особливості :D пишуть що Медведчук вкрав все що давали на дестабілізацію при Пєте. Не любить влада ділитися з народом, і вєртікалі власті немає. Он у Білорусії бацька це влада, а ті хто нижче у кабінетах -народ :) , віднощення відповідальне. А у нас в кожному кабінеті "влада", кожному дай, навіть у путіна стільки немає.

Міг би працювати через горизнталь парачейна (відслідковуючи кожну транзакцію), а не централізовану вертикаль (яка поглинає ресурси як в болото).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:05

  flyman написав:

Якийсь каракалпак з халабуди
Пророкував перемогу харіс, жалівся за залужним. Схоже що телемарафонець на удальонці цидить бюджетну цицьку через канали подоляка. Навіщо нам це ?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:19

  detroytred написав:Невже Захід да і сам Трамп з Беннетом не розуміють, що без демцінностей, які зшивають отой Захід, все зкотиться до війни. Банальної чергової імперіалістичної війни. 3 Світової.
Перепоною такому сценарію може бути лише наявність отого таємного *світового уряду*. Чого скоріше нема, чим є.

А хто з ким буде воювати в тій вашій 3СВ?
Китаю 3СВ не вигідна зовсім, Китаю потрібна торгівля. Тайвань Китаю здадуть я вже не сумніваюсь. США не буде через Тайвань починати 3СР - це 100%.
Воювати хоче тільки РФ і більше ніхто(всяких Північних Корей не будемо рахувати).
Я не бачу жодних перспектив 3СВ.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чому Путін нарешті вирішив домовлятися про мир в Україні - Politico

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
холява
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