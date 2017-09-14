Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється? То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.
кількість з часом переходить в якість, чи як там вчить діалекти́чний матеріалі́зм
detroytred написав:Глава украинской разведки отметил, что стратегическая цель Российской Федерации неизменна - поглотить Украину. По его словам, в РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, а без этого существование российской империи невозможно. Поэтому Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и территория, и население, и заводы. https://www.unian.net/war/nachalnik-gur ... 27039.html
*Ей нужна и территория, и население, и заводы.* ---- ? Бо рфія отакою затяжною війною на виснаження знищує і території, і населення, і заводи. Перемогти вона може тільки через знищення переліченого.
Щось не сходиться в Буданова.
За ті гроші, що потратила, давно могла купити по самий чоп. Щодо заводів взагалі халепа, максимум вивезти що вивозиться в матушку, а рештку як не шрот, то в непотріб.
у нас свої містечкові особливості пишуть що Медведчук вкрав все що давали на дестабілізацію при Пєте. Не любить влада ділитися з народом, і вєртікалі власті немає. Он у Білорусії бацька це влада, а ті хто нижче у кабінетах -народ , віднощення відповідальне. А у нас в кожному кабінеті "влада", кожному дай, навіть у путіна стільки немає.
Міг би працювати через горизнталь парачейна (відслідковуючи кожну транзакцію), а не централізовану вертикаль (яка поглинає ресурси як в болото).
detroytred написав:Невже Захід да і сам Трамп з Беннетом не розуміють, що без демцінностей, які зшивають отой Захід, все зкотиться до війни. Банальної чергової імперіалістичної війни. 3 Світової. Перепоною такому сценарію може бути лише наявність отого таємного *світового уряду*. Чого скоріше нема, чим є.
А хто з ким буде воювати в тій вашій 3СВ? Китаю 3СВ не вигідна зовсім, Китаю потрібна торгівля. Тайвань Китаю здадуть я вже не сумніваюсь. США не буде через Тайвань починати 3СР - це 100%. Воювати хоче тільки РФ і більше ніхто(всяких Північних Корей не будемо рахувати). Я не бачу жодних перспектив 3СВ.