Додано: Сер 26 лют, 2025 13:42

andrijk777 написав: detroytred написав: Невже Захід да і сам Трамп з Беннетом не розуміють, що без демцінностей, які зшивають отой Захід, все зкотиться до війни. Банальної чергової імперіалістичної війни. 3 Світової.

Перепоною такому сценарію може бути лише наявність отого таємного *світового уряду*. Чого скоріше нема, чим є. Невже Захід да і сам Трамп з Беннетом не розуміють, що без демцінностей, які зшивають отой Захід, все зкотиться до війни. Банальної чергової імперіалістичної війни. 3 Світової.Перепоною такому сценарію може бути лише наявність отого таємного *світового уряду*. Чого скоріше нема, чим є.

А хто з ким буде воювати в тій вашій 3СВ?

Китаю 3СВ не вигідна зовсім, Китаю потрібна торгівля. Тайвань Китаю здадуть я вже не сумніваюсь. США не буде через Тайвань починати 3СР - це 100%.

Воювати хоче тільки РФ і більше ніхто(всяких Північних Корей не будемо рахувати).

Я не бачу жодних перспектив 3СВ. А хто з ким буде воювати в тій вашій 3СВ?Китаю 3СВ не вигідна зовсім, Китаю потрібна торгівля. Тайвань Китаю здадуть я вже не сумніваюсь. США не буде через Тайвань починати 3СР - це 100%.(всяких Північних Корей не будемо рахувати).Я не бачу жодних перспектив 3СВ.

А ви подивіться далі.Це тільки початок оце руйнування співвідносин між країнами на базі демцінностей.А далі буде що?Руйнування отих цінностей і внутрі.Отих соціалок, гуманізму і т.д.Суто бізнес та власні інтереси.Все це виллється до пошуку ресурсів зовні.А зовні - протекціонізм.І вуалі - від слів "Канада - штат" до справи.І це зараз ще союзи, альянси з урахуванням хто якої масті (західної демократичної чи бріксівської).А потім суто по інтересам.Ключове: це лише красива обгортка, що завоювання (в тому числі світові війни) починаються з-за виникнення інтересу (щось придбати додатково або якийсь нематеріальний інтерес - відновити справедливість і т.д.).А в дійсності на війну вже йдуть з необхідності.Бо інакшого виходу, рішення не вбачають.Рішення своїх внутрішніх проблем.Саме своїх внутрішніх.____________________________Один тільки нюанс може бути --- оскільки в країн є ядерна зброя, а також є чимала залежність-взаємозв'язки, то і війни оті будуть, в тому числі і Світова, не з метою повної перемоги, а обмежена.Про що одразу і по ходу домовляються супротивники.Війна в Україні тому яскравий приклад.Як мінімум, на словах, що ще за Байдена партнери голосили про відсутність намірів повної перемоги над рфією; що пу постійно заявляє.З.и. у капіталізма є одна проблемка)))): при наявності грошей, заводів-пароходів, мільойнів робітників, купи ресурсів -- примусити (знайти мотивацію) оце все працювати (виробляти товари-послуги) за умов, коли прибуток отримати вже! ніяк.Тому ... да хоч нікому не потрібну Зірку Смерті будувати; хоч медпрограму тощо начебто з-за піклування по людях)))