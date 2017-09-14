Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється? То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.
кількість з часом переходить в якість, чи як там вчить діалекти́чний матеріалі́зм
detroytred написав:Глава украинской разведки отметил, что стратегическая цель Российской Федерации неизменна - поглотить Украину. По его словам, в РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, а без этого существование российской империи невозможно. Поэтому Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и территория, и население, и заводы. https://www.unian.net/war/nachalnik-gur ... 27039.html
*Ей нужна и территория, и население, и заводы.* ---- ? Бо рфія отакою затяжною війною на виснаження знищує і території, і населення, і заводи. Перемогти вона може тільки через знищення переліченого.
Щось не сходиться в Буданова.
За ті гроші, що потратила, давно могла купити по самий чоп. Щодо заводів взагалі халепа, максимум вивезти що вивозиться в матушку, а рештку як не шрот, то в непотріб.
у нас свої містечкові особливості пишуть що Медведчук вкрав все що давали на дестабілізацію при Пєте. Не любить влада ділитися з народом, і вєртікалі власті немає. Он у Білорусії бацька це влада, а ті хто нижче у кабінетах -народ , віднощення відповідальне. А у нас в кожному кабінеті "влада", кожному дай, навіть у путіна стільки немає.
Міг би працювати через горизнталь парачейна (відслідковуючи кожну транзакцію), а не централізовану вертикаль (яка поглинає ресурси як в болото).
detroytred написав:Невже Захід да і сам Трамп з Беннетом не розуміють, що без демцінностей, які зшивають отой Захід, все зкотиться до війни. Банальної чергової імперіалістичної війни. 3 Світової. Перепоною такому сценарію може бути лише наявність отого таємного *світового уряду*. Чого скоріше нема, чим є.
А хто з ким буде воювати в тій вашій 3СВ? Китаю 3СВ не вигідна зовсім, Китаю потрібна торгівля. Тайвань Китаю здадуть я вже не сумніваюсь. США не буде через Тайвань починати 3СВ - це 100%. Воювати хоче тільки РФ і більше ніхто(всяких Північних Корей не будемо рахувати). Я не бачу жодних перспектив 3СВ.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 26 лют, 2025 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Поліція ефективно працює лиш там де суспільство сприяє її роботі. Де допомагають ловити дезертирів і саджати ухилянтів в бус. А там де є телеграм канали, що здають тцкашників, або де інформування поліції суспільство вважає стукачєством ,там можливо працювати тільки збільшуючи каральний апарат і збільшуючи його повноваження.
а кормить его кто будет? если общество сопротивляется затягиванию гаек неужто оно согласится кормить тех, кто пакует их отцов и мужей? Как раз усиливать карательный аппарат - дорога в никуда или в северную корею. Мы воем чтобы отбиться от диктатуры или чтобы вместо диктатуры путина была диктатура зеленского? людям подменили смысл войны. Власть решила что если война, значит ей всё можно. Трамп уже скрутил дулю такой позиции. В ЕС тоже не все согласны на бесконечную войну.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Невже Захід да і сам Трамп з Беннетом не розуміють, що без демцінностей, які зшивають отой Захід, все зкотиться до війни. Банальної чергової імперіалістичної війни. 3 Світової. Перепоною такому сценарію може бути лише наявність отого таємного *світового уряду*. Чого скоріше нема, чим є.
А хто з ким буде воювати в тій вашій 3СВ? Китаю 3СВ не вигідна зовсім, Китаю потрібна торгівля. Тайвань Китаю здадуть я вже не сумніваюсь. США не буде через Тайвань починати 3СР - це 100%. Воювати хоче тільки РФ і більше ніхто(всяких Північних Корей не будемо рахувати). Я не бачу жодних перспектив 3СВ.
А ви подивіться далі. Це тільки початок оце руйнування співвідносин між країнами на базі демцінностей. А далі буде що? Руйнування отих цінностей і внутрі. Отих соціалок, гуманізму і т.д. Суто бізнес та власні інтереси. Все це виллється до пошуку ресурсів зовні. А зовні - протекціонізм. І вуалі - від слів "Канада - штат" до справи. І це зараз ще союзи, альянси з урахуванням хто якої масті (західної демократичної чи бріксівської). А потім суто по інтересам.
Ключове: це лише красива обгортка, що завоювання (в тому числі світові війни) починаються з-за виникнення інтересу (щось придбати додатково або якийсь нематеріальний інтерес - відновити справедливість і т.д.). А в дійсності на війну вже йдуть з необхідності. Бо інакшого виходу, рішення не вбачають. Рішення своїх внутрішніх проблем. Саме своїх внутрішніх. ____________________________ Один тільки нюанс може бути --- оскільки в країн є ядерна зброя, а також є чимала залежність-взаємозв'язки, то і війни оті будуть, в тому числі і Світова, не з метою повної перемоги, а обмежена. Про що одразу і по ходу домовляються супротивники. Війна в Україні тому яскравий приклад. Як мінімум, на словах, що ще за Байдена партнери голосили про відсутність намірів повної перемоги над рфією; що пу постійно заявляє.
З.и. у капіталізма є одна проблемка)))): при наявності грошей, заводів-пароходів, мільойнів робітників, купи ресурсів -- примусити (знайти мотивацію) оце все працювати (виробляти товари-послуги) за умов, коли прибуток отримати вже! ніяк. Тому ... да хоч нікому не потрібну Зірку Смерті будувати; хоч медпрограму тощо начебто з-за піклування по людях)))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 лют, 2025 13:48, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється? То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.
) а може на фронті окрім сзч є "приророднє скорочення поголовя"?) Чи Ви думаєте що болящі на влк на фронті виздоравлюють а підстаркуваті стають молодшими? Якими заходами Ви пропонуєте щоб їх не було? Збільшити грошове забезпечення? Воно тільки скорочується з весни 23 якщо врахувати іще й інфляцію... грошей нема, щось не чутно з верховної ради та й з суспільства закликів збільшити грошове забезпечення щось не чути. Злі язики говорять наоборот що купа товстих тиловиків розплодилось, що треба збільшити контроль за виплатою бойових... що залужний був не правий коли сказав, що треба дофіга призвати. Да, армія виставляє на перед за рахунок внутрішніх резервів, женуть ремонтників, медиків пво. Но це все сказується і на якості підрозділів забезпечення, і на бажанні мобілізовуватись. Та й про сроки демобілізації і набор нових замість нас чомусь не чути. В чому проблема хоча б тим кого призвали в березні 2022 дати право відпочити рік? Скільки тоді за березень 22р пішло добровольцями і по мобілізації? Тисяч 100? Скільки з них за 3 роки в строю? Тисяч 70? Невже це так багато? Чи мож вони мають воювати безкінечно а нових не трогати? Бо ті не рождєни? Ротації робити треба? Моя бригада вже 680 днів на лінії зіткнення...