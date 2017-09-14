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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12911129121291312914>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 65
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:42

Робиш крок - і перевороту думок©))

  Hotab написав:candle645

Дійсно віриш в детективну історію


Шо там вірить.. Не в прохідному місці біля метро , а в пустому спальнику сидячи в мінівені конкретно і предметно когось чекали.
Красівчики, ловити СЗЧ суспільно корисніше , ніж простого ухилянта. Він створив більше зло.
Так))
Взагалі, для сзчешників треба ввести смертну кару :mrgreen:
Вони ж створюють більше зло, ніж звичайні ухилянти))


Та й відео якесь постановочне/іпсяшне))
Для чого штовхати з велосипеду, якщо можна витягти зброю і просто вистрелити у злісного порушника закону! :mrgreen:
А краще - пустити чергу з калаша! :mrgreen:


п.с.
Так, для справки:
✓СЗЧешник - відвоювавши/обороняв країну на фронті декілька місяців, або рік/два/три = злісний злочинець, який підлягає ув'язненню на 3-5-10років!

✓Ухилянт "звичайний" - 3роки "не злазив з дивану" = лайтовий порушник закону, якому підлягає лише сплата штрафу! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:45

если коротко
  Banderlog написав:можливо працювати тільки збільшуючи каральний апарат і збільшуючи його повноваження.
  Banderlog написав:грошей нема,
интересно что оба тезиса правильные. власть хочет и далее закручивать гайки, за чужой счёт. Посмотрим что на это скажет чужой счёт. И те кому по итогу будут платить фантиками-купонными. Надо как то расчитывать свои силы, а не кидать в топку всё.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:59

сзчшник глазами тцкашника выглядит вот так
Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:02

  Wirująświatła написав:если коротко
  Banderlog написав:можливо працювати тільки збільшуючи каральний апарат і збільшуючи його повноваження.
  Banderlog написав:грошей нема,

Ну так далі що?
Кінчати війну суспільство не хоче.
Ідея що тут якісь люди з безграничною мотивацією, неубіваєміі з неубіваємим здоровям понятна, но вона абсурдна.
Оте МИ ВОЮЄМ ЩОБ? ви певні що є оте ми? Для піхотинця під покровськом не тільки ви не "ми" но і я не "ми". Він окрім депутатів і тцкашників посадив б на позицію до себе всіх вплоть до медиків з госпіталів.
Витягніть його з окопу в тцк на облави то він в першу чергу конституцію почне перечитувати і думати про різницю менталітетів з росіянами.
Ви ще радуйтесь, що там ліниві жадні товстуни на бусифікації ходять :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:04

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Востаннє редагувалось Успіх в Сер 26 лют, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:09

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?
То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.


Посадовців районного ТЦК звинувачують у створенні ОЗГ з «вибивання» грошей у військовозобов’язаних на Тернопільщині

До 150 000 доларів на місяць заробляли на військовозобов'язаних представники одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
https://varta1.com.ua/news/posadovtsiv- ... 91999.html

Посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби. Ціна питання коливалася від 1000 до 15 тисяч доларів США.

Для друзів та родичів посадовці робили знижки. :lol:

нічого не зміниться
це казкове бабло 8)
краще за наркотики/проституцію/зброю

є лише сподівання, що уся тцкашна і мусорська нечисть відповість за скоєне у цьому та загробному житті по повній програмі
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:12

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:15

  jump написав: мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби.

Учёный изнасиловал журналиста.
Совершенно нерабочая схема.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:17

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?
То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.

) а може на фронті окрім сзч є "приророднє скорочення поголовя"?) Чи Ви думаєте що болящі на влк на фронті виздоравлюють а підстаркуваті стають молодшими?
Якими заходами Ви пропонуєте щоб їх не було? Збільшити грошове забезпечення?
Воно тільки скорочується з весни 23 якщо врахувати іще й інфляцію... грошей нема, щось не чутно з верховної ради та й з суспільства закликів збільшити грошове забезпечення щось не чути.
Злі язики говорять наоборот що купа товстих тиловиків розплодилось, що треба збільшити контроль за виплатою бойових... що залужний був не правий коли сказав, що треба дофіга призвати.
Да, армія виставляє на перед за рахунок внутрішніх резервів, женуть ремонтників, медиків пво. Но це все сказується і на якості підрозділів забезпечення, і на бажанні мобілізовуватись.
Та й про сроки демобілізації і набор нових замість нас чомусь не чути.
В чому проблема хоча б тим кого призвали в березні 2022 дати право відпочити рік?
Скільки тоді за березень 22р пішло добровольцями і по мобілізації? Тисяч 100? Скільки з них за 3 роки в строю? Тисяч 70? Невже це так багато?
Чи мож вони мають воювати безкінечно а нових не трогати? Бо ті не рождєни?
Ротації робити треба? Моя бригада вже 680 днів на лінії зіткнення...


То до кого претензії можуть бути?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:22

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:если коротко
  Banderlog написав:можливо працювати тільки збільшуючи каральний апарат і збільшуючи його повноваження.
  Banderlog написав:грошей нема,

Кінчати війну суспільство не хоче.

Это потому, что его (суспільство) давно не осталось: "этот" процесс запустил в 22м. Потом пару раз усугубил...
_hunter
 
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