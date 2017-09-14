Banderlog написав:

Wirująświatła написав: Banderlog написав: поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?

То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть? поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть? может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия. может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.

) а може на фронті окрім сзч є "приророднє скорочення поголовя"?) Чи Ви думаєте що болящі на влк на фронті виздоравлюють а підстаркуваті стають молодшими?Якими заходами Ви пропонуєте щоб їх не було? Збільшити грошове забезпечення?Воно тільки скорочується з весни 23 якщо врахувати іще й інфляцію... грошей нема, щось не чутно з верховної ради та й з суспільства закликів збільшити грошове забезпечення щось не чути.Злі язики говорять наоборот що купа товстих тиловиків розплодилось, що треба збільшити контроль за виплатою бойових... що залужний був не правий коли сказав, що треба дофіга призвати.Да, армія виставляє на перед за рахунок внутрішніх резервів, женуть ремонтників, медиків пво. Но це все сказується і на якості підрозділів забезпечення, і на бажанні мобілізовуватись.Та й про сроки демобілізації і набор нових замість нас чомусь не чути.В чому проблема хоча б тим кого призвали в березні 2022 дати право відпочити рік?Скільки тоді за березень 22р пішло добровольцями і по мобілізації? Тисяч 100? Скільки з них за 3 роки в строю? Тисяч 70? Невже це так багато?Чи мож вони мають воювати безкінечно а нових не трогати? Бо ті не рождєни?Ротації робити треба? Моя бригада вже 680 днів на лінії зіткнення...