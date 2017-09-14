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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12911129121291312914

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 65
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
3%
2
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:31

Що робити з цією угодою.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:31

  холява написав:Чому Путін нарешті вирішив домовлятися про мир в Україні - Politico

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D

Роботу для ЛАДа підкинули. :D Як же тепер довести, що рф - вялікая? Через ВВП пробував - обламали. Шо на цей раз вигадає?)))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:41

  fler написав:
  холява написав:Чому Путін нарешті вирішив домовлятися про мир в Україні - Politico

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D

Роботу для ЛАДа підкинули. :D Як же тепер довести, що рф - вялікая? Через ВВП пробував - обламали. Шо на цей раз вигадає?)))

Знов на вигадках?
ЛАД, на скільки я пам'ятаю, намагався аргументувати, що рфія не така й мала економіка.
Тобто максимум вів мову, що велика економіка. Не вялікая, стійка тощо, а саме велика.

А проблеми підкинули Песікоту, який голосить, що пу не хоче припинити війну, перемир'я, "нарешті вирішив домовлятися про мир в Україні", як говорить стаття та Буданов (нехай і на час).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:42

  detroytred написав:Самий цимес - незаконно (з болячками тощо) призвати, а потім за бабло законно звільнити.
Тут ваааабще не підкопаєшся.

Гладко было на бумаге...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:45

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?
То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.
До войны, естественно, не было.
Потому что не было войны.
Какую новую "модель обороны" вы можете предложить?
"Модель" не меняется уже тысячелетиями - объекты нападения берут в руки оружие и защищаются. Единственное, что менялось, - оружие. Начиналось с дубин, теперь ракеты, но принцип тот же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:47

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Самий цимес - незаконно (з болячками тощо) призвати, а потім за бабло законно звільнити.
Тут ваааабще не підкопаєшся.

Гладко было на бумаге...

Не заперечую))
Було б легко, то це було б суцільним явищем.

А так лише можливим поодиноким.
Ключове слово - можливим. Цілком можливим.
Начальники ТЦК з деякими командирами вч в фуллконтакті. Не раз чув характер їх спілкування між собою телефоном. Як між братами))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:51

  jump написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється?
То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.


Посадовців районного ТЦК звинувачують у створенні ОЗГ з «вибивання» грошей у військовозобов’язаних на Тернопільщині

До 150 000 доларів на місяць заробляли на військовозобов'язаних представники одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
https://varta1.com.ua/news/posadovtsiv- ... 91999.html

Посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби. Ціна питання коливалася від 1000 до 15 тисяч доларів США.

Для друзів та родичів посадовці робили знижки. :lol:

нічого не зміниться
це казкове бабло 8)
краще за наркотики/проституцію/зброю

є лише сподівання, що уся тцкашна і мусорська нечисть відповість за скоєне у цьому та загробному житті по повній програмі

Интересно, их по ходу следствия закинут в камеры с отмороженными "синими", чтоб быстро и качественно их резервы подсчитать, или как всегда - и "под залог" и "отпустить в зале суда"???
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:54

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Самий цимес - незаконно (з болячками тощо) призвати, а потім за бабло законно звільнити.
Тут ваааабще не підкопаєшся.

Гладко было на бумаге...

Ну так потому схему всего за год и раскрыли...
Вы с чем спорите-то?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:55

Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:


672 тис. пенсіонерів силових відомств :lol:
https://minfin.com.ua/ua/2025/02/26/146057122/

з такою армією й до Курил можна дійти :lol: 8)
jump
 
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