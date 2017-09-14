Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється? То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.
До войны, естественно, не было. Потому что не было войны. Какую новую "модель обороны" вы можете предложить? "Модель" не меняется уже тысячелетиями - объекты нападения берут в руки оружие и защищаются. Единственное, что менялось, - оружие. Начиналось с дубин, теперь ракеты, но принцип тот же.
detroytred написав:Самий цимес - незаконно (з болячками тощо) призвати, а потім за бабло законно звільнити. Тут ваааабще не підкопаєшся.
Гладко было на бумаге...
Не заперечую)) Було б легко, то це було б суцільним явищем.
А так лише можливим поодиноким. Ключове слово - можливим. Цілком можливим. Начальники ТЦК з деякими командирами вч в фуллконтакті. Не раз чув характер їх спілкування між собою телефоном. Як між братами))
Banderlog написав:поки не справляється. 200 тисяч здорових чоловіків в розшуку через сзч - поза законом. По Вашому це справляється? То розкажіть інші казочки. Може це дівчатка з манікюром з нової поліції поповненнч бусифікувати будуть?
может сделать так чтобы не бежали в сзч? или это слишком сложно, проще ж искать 200 тыс и бусифицировать новых. СЗЧ и ухылянты это провалы власти. До войны таких категорий преступников не было, они появились как следствие несогласия с предложенной моделью обороны. Считайте что майдан-3. Удалённая версия.
Посадовців районного ТЦК звинувачують у створенні ОЗГ з «вибивання» грошей у військовозобов’язаних на Тернопільщині
Посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби. Ціна питання коливалася від 1000 до 15 тисяч доларів США.
Для друзів та родичів посадовці робили знижки.
нічого не зміниться це казкове бабло краще за наркотики/проституцію/зброю
є лише сподівання, що уся тцкашна і мусорська нечисть відповість за скоєне у цьому та загробному житті по повній програмі
Интересно, их по ходу следствия закинут в камеры с отмороженными "синими", чтоб быстро и качественно их резервы подсчитать, или как всегда - и "под залог" и "отпустить в зале суда"???
*Дам Вам 7% от всего Уравнения... Бо смотрю неокрепшие умы бурлят... )
Подписание Векселя на Украину будет АВТОМАТОМ означать легитимность Зеленского... иначе Трампу нечего потом будет предъявить Путину, который утверждает нелегитимность и отказывается от прямых переговоров...
Теперь понятно требование США о ПРЯМЫХ переговорах?
Что РФ? Конечно в отказ...
Что дальше? То что и писал... США выводят трек с РФ в отдельную плоскость двухстронки и геостратегии и умывают руки... настаивая на легитимности, но требуя выборы, которые могут быть только после войны... и дают карт бланш РФ на окончание войны... выровняв на международке жертву и агрессора...
При этом снимают бан с ряда проектов ЮСЭЙДА и поставок вооружений еще Байдена... там по ходу еще 3 ярда... И отпускают на ЕС и НАТО...
США в дамках при любых раскладах... у наших карт бланш... у русских тоже...
Дальше мяч на поле боя.
П.С.: политически бить по Банковой? А нахиба? Чтоб по своим же векселям? Там еще и Рада голоснуть должна... еще доп протоколы готовить и так далее...* (С) _______________________________ Тобто експерт каже, що попереду вирішальні бої.
Чим красива дана його схема? Тим, що всі можновладці-гравці, в принципі, задоволені.