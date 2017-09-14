Додано: Сер 26 лют, 2025 14:56

*Дам Вам 7% от всего Уравнения...

Бо смотрю неокрепшие умы бурлят... )



Подписание Векселя на Украину будет АВТОМАТОМ означать легитимность Зеленского... иначе Трампу нечего потом будет предъявить Путину, который утверждает нелегитимность и отказывается от прямых переговоров...



Теперь понятно требование США о ПРЯМЫХ переговорах?



Что РФ? Конечно в отказ...



Что дальше? То что и писал... США выводят трек с РФ в отдельную плоскость двухстронки и геостратегии и умывают руки... настаивая на легитимности, но требуя выборы, которые могут быть только после войны... и дают карт бланш РФ на окончание войны... выровняв на международке жертву и агрессора...



При этом снимают бан с ряда проектов ЮСЭЙДА и поставок вооружений еще Байдена... там по ходу еще 3 ярда... И отпускают на ЕС и НАТО...



США в дамках при любых раскладах... у наших карт бланш... у русских тоже...



Дальше мяч на поле боя.



П.С.: политически бить по Банковой? А нахиба? Чтоб по своим же векселям? Там еще и Рада голоснуть должна... еще доп протоколы готовить и так далее...* (С)

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Тобто експерт каже, що попереду вирішальні бої.



Чим красива дана його схема?

Тим, що всі можновладці-гравці, в принципі, задоволені.