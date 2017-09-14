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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:01

  барабашов написав:
Посадовців районного ТЦК звинувачують у створенні ОЗГ з «вибивання» грошей у військовозобов’язаних на Тернопільщині

До 150 000 доларів на місяць заробляли на військовозобов'язаних представники одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
https://varta1.com.ua/news/posadovtsiv- ... 91999.html

Посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби. Ціна питання коливалася від 1000 до 15 тисяч доларів США.

Для друзів та родичів посадовці робили знижки. :lol:

нічого не зміниться
це казкове бабло 8)
краще за наркотики/проституцію/зброю

є лише сподівання, що уся тцкашна і мусорська нечисть відповість за скоєне у цьому та загробному житті по повній програмі

Интересно, их по ходу следствия закинут в камеры с отмороженными "синими", чтоб быстро и качественно их резервы подсчитать, или как всегда - и "под залог" и "отпустить в зале суда"???[/quote]




найвірогідніше напишуть заяви про відбуття у військо, примажуться до тилових частин і будуть далі жирувати
ще й убд наприкінці собі вимутять та усі інші пільги :wink:
таку потолоч не посадять, бабло уже давно занесене куди треба 8)
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:01

  detroytred написав:Подписание Векселя на Украину будет АВТОМАТОМ означать легитимность Зеленского... иначе Трампу нечего потом будет предъявить Путину, который утверждает нелегитимность и отказывается от прямых переговоров...
предьявить когда, после оккупации? на данный момент путин сказал что их это не касается (30я секунда)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:03

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Подписание Векселя на Украину будет АВТОМАТОМ означать легитимность Зеленского... иначе Трампу нечего потом будет предъявить Путину, который утверждает нелегитимность и отказывается от прямых переговоров...
предьявить после оккупации?

Зараз. Під час їх перемовин.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:04

  detroytred написав:Зараз. Під час їх перемовин.
я там дополнил
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:06

  _hunter написав:Ну так потому схему всего за год и раскрыли...
Вы с чем спорите-то?

Просто обратил внимание на качество работы журнашлюх, которые вообще не понимают, о чем пишут.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:07

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:11

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Ну так потому схему всего за год и раскрыли...
Вы с чем спорите-то?

Просто обратил внимание на качество работы журнашлюх, которые вообще не понимают, о чем пишут.

Качество журналистики - то вопрос старый и в данном случае - абсолютно не важный. Главное, что проблему подсветили - пусть и как умели...
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:16

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Зараз. Під час їх перемовин.
я там дополнил

Не торкається сама угода про копалини.
А мова зараз про аргументацію для Трампа про легітимність Зе для пу.
По суті Трамп виступить гарантом)) легітимності Зе для пу --- підписав же з ним, з легітимним.
______________________
"Трамп: "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста"...

"... мы хотим вернуть эти деньги. Американские налогоплательщики наконец получат свои деньги обратно"...

На вопрос журналиста о том, что Украина получит взамен, Трамп ответил:
"350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также право бороться, прежде всего право бороться".

Вывод: Трамп просто НЕ тормознет то, что и так уже подписано было Байденом... получит Украину в частное владение... не даст ничего нового... собьет репарации и...

Дарует право воевать дальше... "Я скажу – они очень храбрые, они хорошие солдаты, но без Соединенных Штатов... эта война закончилась бы очень быстро". (С)

Дєлєц...
Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:27

  detroytred написав:Дєлєц...
Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
это да, у полуживого пациента требует вернуть долги. Морали больше не существует. Что путину с того легитимный зеленский или нет? у них что переговоры или есть какой то документ на подпись? даже если есть главы мид могут подписать. как молотов-риббентроп. Имхо трамп понимает что после оккупации ничего не получит, поэтому столько вони вокруг бумажки, как будто это самое важное сейчас. Типа как отдать путину не всё. И джонсонюк понял глубину глубин. Без оккупации этот договор - грабёж. С оккупацией возможность иностранных инвесторов хоть что то вернуть живыми деньгами, а не подешевевшими активами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:30

Ого, потужно!

❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.

Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.
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