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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:01
detroytred написав:
Подписание Векселя на Украину будет АВТОМАТОМ означать легитимность Зеленского... иначе Трампу нечего потом будет предъявить Путину, который утверждает нелегитимность и отказывается от прямых переговоров...
предьявить когда, после оккупации? на данный момент путин сказал что их это не касается (30я секунда)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 26 лют, 2025 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:03
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Подписание Векселя на Украину будет АВТОМАТОМ означать легитимность Зеленского... иначе Трампу нечего потом будет предъявить Путину, который утверждает нелегитимность и отказывается от прямых переговоров...
предьявить после оккупации?
Зараз. Під час їх перемовин.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:04
detroytred написав:
Зараз. Під час їх перемовин.
я там дополнил
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:06
_hunter написав:
Ну так потому схему всего за год и раскрыли...
Вы с чем спорите-то?
Просто обратил внимание на качество работы журнашлюх, которые вообще не понимают, о чем пишут.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:07
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:11
Сибарит написав: _hunter написав:
Ну так потому схему всего за год и раскрыли...
Вы с чем спорите-то?
Просто обратил внимание на качество работы журнашлюх, которые вообще не понимают, о чем пишут.
Качество журналистики - то вопрос старый и в данном случае - абсолютно не важный. Главное, что проблему подсветили - пусть и как умели...
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:16
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Зараз. Під час їх перемовин.
я там дополнил
Не торкається сама угода про копалини.
А мова зараз про аргументацію для Трампа про легітимність Зе для пу.
По суті Трамп виступить гарантом)) легітимності Зе для пу --- підписав же з ним, з легітимним.
______________________
"Трамп: "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста"...
"... мы хотим вернуть эти деньги. Американские налогоплательщики наконец получат свои деньги обратно"...
На вопрос журналиста о том, что Украина получит взамен, Трамп ответил:
"350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также право бороться, прежде всего право бороться".
Вывод: Трамп просто НЕ тормознет то, что и так уже подписано было Байденом... получит Украину в частное владение... не даст ничего нового... собьет репарации и...
Дарует право воевать дальше... "Я скажу – они очень храбрые, они хорошие солдаты, но без Соединенных Штатов... эта война закончилась бы очень быстро". (С)
Дєлєц...
Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
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detroytred
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:27
detroytred написав:
Дєлєц...
Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
это да, у полуживого пациента требует вернуть долги. Морали больше не существует. Что путину с того легитимный зеленский или нет? у них что переговоры или есть какой то документ на подпись? даже если есть главы мид могут подписать. как молотов-риббентроп. Имхо трамп понимает что после оккупации ничего не получит, поэтому столько вони вокруг бумажки, как будто это самое важное сейчас. Типа как отдать путину не всё. И джонсонюк понял глубину глубин. Без оккупации этот договор - грабёж. С оккупацией возможность иностранных инвесторов хоть что то вернуть живыми деньгами, а не подешевевшими активами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 26 лют, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:30
Ого, потужно!
❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.
Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 15:32
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Дєлєц...
Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
это да, у полуживого пациента требует вернуть долги. Морали больше не существует. Что путину с того легитимный зеленский или нет? у них что переговоры или есть какой то документ на подпись? даже если есть главы мид могут подписать. как молотов-рибентропп
Так мова про Трампа.
Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу.
І оцією угодою вибиває аргумент пу, що Зе начебто нелегітимний, що спочатку вибори або через голову Ради.
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