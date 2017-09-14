Додано: Сер 26 лют, 2025 15:16

Wirująświatła написав: detroytred написав: Зараз. Під час їх перемовин. Зараз. Під час їх перемовин. я там дополнил я там дополнил

Не торкається сама угода про копалини.А мова зараз про аргументацію для Трампа про легітимність Зе для пу.По суті Трамп виступить гарантом)) легітимності Зе для пу --- підписав же з ним, з легітимним.______________________"Трамп: "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста"..."... мы хотим вернуть эти деньги. Американские налогоплательщики наконец получат свои деньги обратно"...На вопрос журналиста о том, что Украина получит взамен, Трамп ответил:"350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также право бороться, прежде всего право бороться".Вывод: Трамп просто НЕ тормознет то, что и так уже подписано было Байденом... получит Украину в частное владение... не даст ничего нового... собьет репарации и...Дарует право воевать дальше... "Я скажу – они очень храбрые, они хорошие солдаты, но без Соединенных Штатов... эта война закончилась бы очень быстро". (С)Дєлєц...Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.