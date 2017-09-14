Посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби. Ціна питання коливалася від 1000 до 15 тисяч доларів США.
Для друзів та родичів посадовці робили знижки.
нічого не зміниться це казкове бабло краще за наркотики/проституцію/зброю
є лише сподівання, що уся тцкашна і мусорська нечисть відповість за скоєне у цьому та загробному житті по повній програмі
Интересно, их по ходу следствия закинут в камеры с отмороженными "синими", чтоб быстро и качественно их резервы подсчитать, или как всегда - и "под залог" и "отпустить в зале суда"???[/quote]
найвірогідніше напишуть заяви про відбуття у військо, примажуться до тилових частин і будуть далі жирувати ще й убд наприкінці собі вимутять та усі інші пільги таку потолоч не посадять, бабло уже давно занесене куди треба
detroytred написав:Подписание Векселя на Украину будет АВТОМАТОМ означать легитимность Зеленского... иначе Трампу нечего потом будет предъявить Путину, который утверждает нелегитимность и отказывается от прямых переговоров...
предьявить когда, после оккупации? на данный момент путин сказал что их это не касается (30я секунда)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 15:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Подписание Векселя на Украину будет АВТОМАТОМ означать легитимность Зеленского... иначе Трампу нечего потом будет предъявить Путину, который утверждает нелегитимность и отказывается от прямых переговоров...
Не торкається сама угода про копалини. А мова зараз про аргументацію для Трампа про легітимність Зе для пу. По суті Трамп виступить гарантом)) легітимності Зе для пу --- підписав же з ним, з легітимним. ______________________ "Трамп: "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста"...
"... мы хотим вернуть эти деньги. Американские налогоплательщики наконец получат свои деньги обратно"...
На вопрос журналиста о том, что Украина получит взамен, Трамп ответил: "350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также право бороться, прежде всего право бороться".
Вывод: Трамп просто НЕ тормознет то, что и так уже подписано было Байденом... получит Украину в частное владение... не даст ничего нового... собьет репарации и...
Дарует право воевать дальше... "Я скажу – они очень храбрые, они хорошие солдаты, но без Соединенных Штатов... эта война закончилась бы очень быстро". (С)
Дєлєц... Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
detroytred написав:Дєлєц... Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
это да, у полуживого пациента требует вернуть долги. Морали больше не существует. Что путину с того легитимный зеленский или нет? у них что переговоры или есть какой то документ на подпись? даже если есть главы мид могут подписать. как молотов-риббентроп. Имхо трамп понимает что после оккупации ничего не получит, поэтому столько вони вокруг бумажки, как будто это самое важное сейчас. Типа как отдать путину не всё. И джонсонюк понял глубину глубин. Без оккупации этот договор - грабёж. С оккупацией возможность иностранных инвесторов хоть что то вернуть живыми деньгами, а не подешевевшими активами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.