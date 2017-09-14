detroytred написав:Дєлєц... Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
это да, у полуживого пациента требует вернуть долги. Морали больше не существует. Что путину с того легитимный зеленский или нет? у них что переговоры или есть какой то документ на подпись? даже если есть главы мид могут подписать. как молотов-рибентропп
Так мова про Трампа. Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу. І оцією угодою вибиває аргумент пу, що Зе начебто нелегітимний, що спочатку вибори або через голову Ради.
detroytred написав:Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу.
трамп в этой схеме не нужен. путин сядет за стол когда будет уверен ему дадут то, что он хочет. А не похихикают как в париже. Какая тут роль трампа? путин хоть в чём то ему/нам уступил? у трампа нет влияния на путина и сами по себе переговоры этого влияния не добавляют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 15:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу.
трамп в этой схеме не нужен. путин сядет за стол когда будет уверен ему дадут то, что он хочет. А не похихикают как в париже. Какая тут роль трампа? путин хоть в чём то ему/нам уступил? у трампа нет влияния на путина и сами по себе переговоры этого влияния не добавляют.
Ви знов про пу))))
Мова про Трампа. І його намагання. Суто намагання, спроби. Для продовження цих спроб потрібен аргумент для пу. Трампу потрібен.
))) Не результат важливий для Трампа. А саме оці його дії. Намагання всадити.
detroytred написав:Не результат важливий для Трампа. А саме оці його дії. Намагання всадити.
трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны конфликта. Трамп влияния на путина не имеет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.
Сибарит написав:Государство, в очередной раз, даёт понять, что тот, кто пытается соблюдать законы, тот лох.
если вы меня читаете... я не 1й год это пишу. только не государство, а конкретные персоналии, которые постоянно пытаются кого то подкупить, то кешбэк 10% (бонус богатым), то миллион 18-24 (бонус молодым), сейчас вот бонус убежавшим из мукачевского котла за возвращение. А лох работает и со слезой видит на что уходят его налоги. Все проблемы решены с медициной, с детсадами, с демографией? видимо да. последняя проблема вернуть предателей деньгами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 16:11, всього редагувалось 4 разів.