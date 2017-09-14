Додано: Сер 26 лют, 2025 15:44

detroytred написав: Не результат важливий для Трампа.

А саме оці його дії. Намагання всадити. Не результат важливий для Трампа.А саме оці його дії. Намагання всадити.

Сибарит написав: Государство, в очередной раз, даёт понять, что тот, кто пытается соблюдать законы, тот лох. Государство, в очередной раз, даёт понять, что тот, кто пытается соблюдать законы, тот лох.

трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны конфликта. Трамп влияния на путина не имеет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.если вы меня читаете... я не 1й год это пишу. только не государство, а конкретные персоналии, которые постоянно пытаются кого то подкупить, то кешбэк 10% (бонус богатым), то миллион 18-24 (бонус молодым), сейчас вот бонус убежавшим из мукачевского котла за возвращение. А лох работает и со слезой видит на что уходят его налоги. Все проблемы решены с медициной, с детсадами, с демографией? видимо да. последняя проблема вернуть предателей деньгами.