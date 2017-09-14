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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1291412915129161291712918>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:32

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Дєлєц...
Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
это да, у полуживого пациента требует вернуть долги. Морали больше не существует. Что путину с того легитимный зеленский или нет? у них что переговоры или есть какой то документ на подпись? даже если есть главы мид могут подписать. как молотов-рибентропп

Так мова про Трампа.
Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу.
І оцією угодою вибиває аргумент пу, що Зе начебто нелегітимний, що спочатку вибори або через голову Ради.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:33

  Xenon написав:Ого, потужно!

❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.

Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.

впервые жалею что не выехал. они там под испанским солнцем загорают и еще миллион за возвращение?!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:впервые жалею что не выехал. они там под испанским солнцем загорают и еще миллион за возвращение?!

ИМХО якщо й будуть платити мільйон, то скопіюють умови як для моблізації 18-24
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:36

  detroytred написав:Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу.
трамп в этой схеме не нужен. путин сядет за стол когда будет уверен ему дадут то, что он хочет. А не похихикают как в париже. Какая тут роль трампа? путин хоть в чём то ему/нам уступил? у трампа нет влияния на путина и сами по себе переговоры этого влияния не добавляют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:36

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Ого, потужно!

❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.

Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.

впервые жалею что не выехал. они там под испанским солнцем загорают и еще миллион за возвращение?!

І плюс гарантії, що не будуть мобілізовані на етапі шляху до броньованих підприємств.
Чернишов каже, що вже працюють над цим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:40

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу.
трамп в этой схеме не нужен. путин сядет за стол когда будет уверен ему дадут то, что он хочет. А не похихикают как в париже. Какая тут роль трампа? путин хоть в чём то ему/нам уступил? у трампа нет влияния на путина и сами по себе переговоры этого влияния не добавляют.

Ви знов про пу))))

Мова про Трампа.
І його намагання. Суто намагання, спроби.
Для продовження цих спроб потрібен аргумент для пу. Трампу потрібен.

)))
Не результат важливий для Трампа.
А саме оці його дії. Намагання всадити.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:41

  jump написав:Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:


672 тис. пенсіонерів силових відомств :lol:
https://minfin.com.ua/ua/2025/02/26/146057122/

з такою армією й до Курил можна дійти :lol: 8)

Чем эти "672 тис. пенсіонерів силових відомств" отличаются от остальных 9 с хвостиком млн.? Тем, что они моложе? Но тогда это не 672 тыс, а значительно меньше. Может в 2 раза, а, может, и ещё меньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:42

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:Ого, потужно!

❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.

Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.

впервые жалею что не выехал. они там под испанским солнцем загорают и еще миллион за возвращение?!

Государство, в очередной раз, даёт понять, что тот, кто пытается соблюдать законы, тот лох.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:44

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:впервые жалею что не выехал. они там под испанским солнцем загорают и еще миллион за возвращение?!

ИМХО якщо й будуть платити мільйон, то скопіюють умови як для моблізації 18-24

А чем плохие умови для 18-24?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:44

  detroytred написав:Не результат важливий для Трампа.
А саме оці його дії. Намагання всадити.
трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны конфликта. Трамп влияния на путина не имеет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.
  Сибарит написав:Государство, в очередной раз, даёт понять, что тот, кто пытается соблюдать законы, тот лох.
если вы меня читаете... я не 1й год это пишу. только не государство, а конкретные персоналии, которые постоянно пытаются кого то подкупить, то кешбэк 10% (бонус богатым), то миллион 18-24 (бонус молодым), сейчас вот бонус убежавшим из мукачевского котла за возвращение. А лох работает и со слезой видит на что уходят его налоги. Все проблемы решены с медициной, с детсадами, с демографией? видимо да. последняя проблема вернуть предателей деньгами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 16:11, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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