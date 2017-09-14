❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.
Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.
Посмотрим, что там будет, но боюсь, что в результате всех этих выплат, которые уже предусмотрены и которые ещё появятся, эти миллионы превратятся в тысячи, а, может, и сотни. А чего, красивые обои будут.
detroytred написав:Не результат важливий для Трампа. А саме оці його дії. Намагання всадити.
трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны кофликта. Трамп влияния на путина не меет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.
Трамп - геній. Для себе. Тому злий геній.
Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру. Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону. А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я. Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався. І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 лют, 2025 15:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру. Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
странная позиция, полностью на одной стороне Шольц, Макрон, Стармер. Полностью на другой Си и вся та кодла из Брикс. Поэтому 3 года договориться не можем. В посредники нужен тот кто либо нейтрален, либо хочет дружить и с тем и с другим, тогда есть шанс сблизить позиции, убедить каждого что то уступить. Последняя надежда Эрдоган. Без уступок с 2х сторон мира не будет.
причина любого конфликта - полярность точек зрения. Для перемирия нужны уступки. перестать друг друга ненавидеть, унижать культуру врага. Надо пытаться искать позитив, что то общее в истории и культуре. Все это работало при Ельцине и раннем путине.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 16:06, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Не результат важливий для Трампа. А саме оці його дії. Намагання всадити.
трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны кофликта. Трамп влияния на путина не меет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.
Трамп - геній. Для себе. Тому злий геній.
Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру. Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону. А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я. Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався. І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.
Снова кто-то кому-то что-то должен? Вроде, Трамп никогда не постулировал, что "має мету добитися миру"...
Wirująświatła написав:трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны кофликта. Трамп влияния на путина не меет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.
Трамп - геній. Для себе. Тому злий геній.
Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру. Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону. А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я. Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався. І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.
Снова кто-то кому-то что-то должен? Вроде, Трамп никогда не постулировал, что "має мету добитися миру"...
detroytred написав:Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу.
трамп в этой схеме не нужен. путин сядет за стол когда будет уверен ему дадут то, что он хочет. А не похихикают как в париже. Какая тут роль трампа? путин хоть в чём то ему/нам уступил? у трампа нет влияния на путина и сами по себе переговоры этого влияния не добавляют.
Ви знов про пу))))
Мова про Трампа. І його намагання. Суто намагання, спроби. Для продовження цих спроб потрібен аргумент для пу. Трампу потрібен.
))) Не результат важливий для Трампа. А саме оці його дії. Намагання всадити.
Очевидно що Wirująświatła правий. В цій "схемі" Трамп не потрібен. Вже майже факт що Трамп ніякого впливу на путіна не має. Бажання Трампа це чисто його бажання.