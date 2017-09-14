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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12915129161291712918>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:46

Успіх: переворот думок і дула

У Славка на язику, що бояться сказати наша влада відкрито (те про що Успіх: переворот думок і дула)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:48

flyman у славка сильно специфическая подача, даже минуту не могу его слушать, напиши в 2х словах о чём видос.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:50

  Xenon написав:Ого, потужно!

❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.

Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.

Посмотрим, что там будет, но боюсь, что в результате всех этих выплат, которые уже предусмотрены и которые ещё появятся, эти миллионы превратятся в тысячи, а, может, и сотни.
А чего, красивые обои будут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:51

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:впервые жалею что не выехал. они там под испанским солнцем загорают и еще миллион за возвращение?!

ИМХО якщо й будуть платити мільйон, то скопіюють умови як для моблізації 18-24

А чем плохие умови для 18-24?

А кто говорит, что они плохие? -- просто деньги дают когда-то потом.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:52

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Не результат важливий для Трампа.
А саме оці його дії. Намагання всадити.
трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны кофликта. Трамп влияния на путина не меет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.

Трамп - геній.
Для себе.
Тому злий геній.

Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я.
Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався.
І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 лют, 2025 15:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:53

  ЛАД написав:А чего, красивые обои будут.

Е-обои 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:57

  detroytred написав:Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
странная позиция, полностью на одной стороне Шольц, Макрон, Стармер. Полностью на другой Си и вся та кодла из Брикс. Поэтому 3 года договориться не можем. В посредники нужен тот кто либо нейтрален, либо хочет дружить и с тем и с другим, тогда есть шанс сблизить позиции, убедить каждого что то уступить. Последняя надежда Эрдоган. Без уступок с 2х сторон мира не будет.

причина любого конфликта - полярность точек зрения. Для перемирия нужны уступки. перестать друг друга ненавидеть, унижать культуру врага. Надо пытаться искать позитив, что то общее в истории и культуре. Все это работало при Ельцине и раннем путине.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 16:06, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:03

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Не результат важливий для Трампа.
А саме оці його дії. Намагання всадити.
трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны кофликта. Трамп влияния на путина не меет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.

Трамп - геній.
Для себе.
Тому злий геній.

Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я.
Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався.
І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.

Снова кто-то кому-то что-то должен? :wink:
Вроде, Трамп никогда не постулировал, что "має мету добитися миру"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:09

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:трамп надувает из себя индюка, но в течении нескольких недель/месяцев выйдет из переговоров. Посредником может быть тот кто имеет влияние на обе стороны кофликта. Трамп влияния на путина не меет. варианта два - выйти из переговоров или обосраться.

Трамп - геній.
Для себе.
Тому злий геній.

Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я.
Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався.
І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.

Снова кто-то кому-то что-то должен? :wink:
Вроде, Трамп никогда не постулировал, что "має мету добитися миру"...


"Я укладу угоду за один день. Один день", - наголосив Трамп.
https://espreso.tv/tramp-poyasniv-yak-z ... -v-ukraini
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:09

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це він хоче всадити за стіл перемовин Зе та пу.
трамп в этой схеме не нужен. путин сядет за стол когда будет уверен ему дадут то, что он хочет. А не похихикают как в париже. Какая тут роль трампа? путин хоть в чём то ему/нам уступил? у трампа нет влияния на путина и сами по себе переговоры этого влияния не добавляют.

Ви знов про пу))))

Мова про Трампа.
І його намагання. Суто намагання, спроби.
Для продовження цих спроб потрібен аргумент для пу. Трампу потрібен.

)))
Не результат важливий для Трампа.
А саме оці його дії. Намагання всадити.

Очевидно що Wirująświatła правий. В цій "схемі" Трамп не потрібен.
Вже майже факт що Трамп ніякого впливу на путіна не має. Бажання Трампа це чисто його бажання.
andrijk777
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