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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12915129161291712918

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:14

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Невже Захід да і сам Трамп з Беннетом не розуміють, що без демцінностей, які зшивають отой Захід, все зкотиться до війни. Банальної чергової імперіалістичної війни. 3 Світової.
Перепоною такому сценарію може бути лише наявність отого таємного *світового уряду*. Чого скоріше нема, чим є.

А хто з ким буде воювати в тій вашій 3СВ?
Китаю 3СВ не вигідна зовсім, Китаю потрібна торгівля. Тайвань Китаю здадуть я вже не сумніваюсь. США не буде через Тайвань починати 3СР - це 100%.
Воювати хоче тільки РФ і більше ніхто(всяких Північних Корей не будемо рахувати).
Я не бачу жодних перспектив 3СВ.

А ви подивіться далі.
Це тільки початок оце руйнування співвідносин між країнами на базі демцінностей.
А далі буде що?
Руйнування отих цінностей і внутрі.
Отих соціалок, гуманізму і т.д.
Суто бізнес та власні інтереси.
Все це виллється до пошуку ресурсів зовні.
А зовні - протекціонізм.
І вуалі - від слів "Канада - штат" до справи.
І це зараз ще союзи, альянси з урахуванням хто якої масті (західної демократичної чи бріксівської).
А потім суто по інтересам.

Ключове: це лише красива обгортка, що завоювання (в тому числі світові війни) починаються з-за виникнення інтересу (щось придбати додатково або якийсь нематеріальний інтерес - відновити справедливість і т.д.).
А в дійсності на війну вже йдуть з необхідності.
Бо інакшого виходу, рішення не вбачають.
Рішення своїх внутрішніх проблем.
Саме своїх внутрішніх.
____________________________
Один тільки нюанс може бути --- оскільки в країн є ядерна зброя, а також є чимала залежність-взаємозв'язки, то і війни оті будуть, в тому числі і Світова, не з метою повної перемоги, а обмежена.
Про що одразу і по ходу домовляються супротивники.
Війна в Україні тому яскравий приклад.
Як мінімум, на словах, що ще за Байдена партнери голосили про відсутність намірів повної перемоги над рфією; що пу постійно заявляє.

З.и. у капіталізма є одна проблемка)))): при наявності грошей, заводів-пароходів, мільойнів робітників, купи ресурсів -- примусити (знайти мотивацію) оце все працювати (виробляти товари-послуги) за умов, коли прибуток отримати вже! ніяк.
Тому ... да хоч нікому не потрібну Зірку Смерті будувати; хоч медпрограму тощо начебто з-за піклування по людях)))

ви путаєте деменцоцінності і ліберті цінностями.
пенсія і соціалка це не з опери комуносоціалізму
хоча багато кого влаштує стабільна гарантована миска рисової зупи замість живої але не гарантовано стабільно філіпінки
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 лют, 2025 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:16

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Дєлєц...
Намагається отримати профіт з усіх сторін. І за будь-якого ітогу.
это да, у полуживого пациента требует вернуть долги. Морали больше не существует. Что путину с того легитимный зеленский или нет? у них что переговоры или есть какой то документ на подпись? даже если есть главы мид могут подписать. как молотов-риббентроп. Имхо трамп понимает что после оккупации ничего не получит, поэтому столько вони вокруг бумажки, как будто это самое важное сейчас. Типа как отдать путину не всё. И джонсонюк понял глубину глубин. Без оккупации этот договор - грабёж. С оккупацией возможность иностранных инвесторов хоть что то вернуть живыми деньгами, а не подешевевшими активами.

Тут есть 15 минут, альтернативное мнение, как не странно в позитивном ключе, об этом договоре... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
странная позиция, полностью на одной стороне Шольц, Макрон, Стармер. Полностью на другой Си и вся та кодла из Брикс. Поэтому 3 года договориться не можем. В посредники нужен тот кто либо нейтрален, либо хочет дружить и с тем и с другим, тогда есть шанс сблизить позиции, убедить каждого что то уступить. Последняя надежда Эрдоган. Без уступок с 2х сторон мира не будет.

причина любого конфликта - полярность точек зрения. Для перемирия нужны уступки. перестать друг друга ненавидеть, унижать культуру врага. Надо пытаться искать позитив, что то общее в истории и культуре. Все это работало при Ельцине и раннем путине.

Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.

Нема рішення, бо:
1. В залежності від якої точки часу відліку розглядати ситуацію, стають абсолютно різні картини.
2. Рішення рівняння трьох тіл, як правило, вирішується через "зникнення" одного.
Кайдашева сім'я... мир та спокій настав ... коли груша всохла.
Звісно рашка всохне.
Тому Безугла: або розпад, або перемога.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:18

  detroytred написав:"Я укладу угоду за один день. Один день", - наголосив Трамп.
https://espreso.tv/tramp-poyasniv-yak-z ... -v-ukraini

На превеликий жаль це були просто пусті слова, обіцянки.
Я повірив. Але я не виборець США, моя віра ні на що не впливає.

Трамп не може домовитись з путіном на умовах прийнятних для України, а на неприйнятних умовах ми і самі можемо домовитись просто виконавши умови путіна.

США виявились паперовим тигром, Обама і Байден до цього йшли, Трамп схоже поставить крапку.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:24

  flyman написав:ви путаєте деменцоцінності і ліберті цінностями.
пенсія і соціалка це не з опери комуносоціалізму
хоча багато кого влаштує стабільна гарантована миска рисової зупи замість живої але не гарантовано стабільно філіпінки

Особисто для вас - запишіть мою думку, яка завжди була раніше і є досі: оті пенсії, соціалка, баздохід тощо потрібні не стільки отим пересічним (бо вони в цьому мали потребу ще з часів століттів тому), а перш за все самим отим забезпеченим (можновладцям, елітам та середньому класу) для вирішення проблем суспільства та економіки на відповідному етапі розвитку капіталізму.

Так що про те, що вони є комунсоціалізмом, я не плутаю. Бо ніколи про це не співав.
На відміну від Буйдетвєйлика.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:28

  _Mykola_ написав:Тут есть 15 минут, альтернативное мнение, как не странно в позитивном ключе, об этом договоре... :mrgreen:

В моем дворе дети игрались. Кто проиграл тот - "Арестович" :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:28

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Трамп - геній.
Для себе.
Тому злий геній.

Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я.
Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався.
І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.

Снова кто-то кому-то что-то должен? :wink:
Вроде, Трамп никогда не постулировал, что "має мету добитися миру"...


"Я укладу угоду за один день. Один день", - наголосив Трамп.
https://espreso.tv/tramp-poyasniv-yak-z ... -v-ukraini

Ну да -- угоду. То ли про РПО то ли вообще про "полезные ископаемые" :)
Мир-то тут каким боком?

Ну и там же контекст к тому "Я укладу угоду" есть:
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду", - сказав Трамп.
Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні, - ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:28

  _Mykola_ написав:Тут есть 15 минут, альтернативное мнение, как не странно в позитивном ключе, об этом договоре.
путин не говорил что готов 50% отдавать американцам и 50% Украине через этот или другой фонд .
Wirująświatła
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