detroytred написав:Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру. Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
странная позиция, полностью на одной стороне Шольц, Макрон, Стармер. Полностью на другой Си и вся та кодла из Брикс. Поэтому 3 года договориться не можем. В посредники нужен тот кто либо нейтрален, либо хочет дружить и с тем и с другим, тогда есть шанс сблизить позиции, убедить каждого что то уступить. Последняя надежда Эрдоган. Без уступок с 2х сторон мира не будет.
причина любого конфликта - полярность точек зрения. Для перемирия нужны уступки. перестать друг друга ненавидеть, унижать культуру врага. Надо пытаться искать позитив, что то общее в истории и культуре. Все это работало при Ельцине и раннем путине.
Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.
Нема рішення, бо: 1. В залежності від якої точки часу відліку розглядати ситуацію, стають абсолютно різні картини. 2. Рішення рівняння трьох тіл, як правило, вирішується через "зникнення" одного. Кайдашева сім'я... мир та спокій настав ... коли груша всохла. Звісно рашка всохне. Тому Безугла: або розпад, або перемога.
flyman написав:ви путаєте деменцоцінності і ліберті цінностями. пенсія і соціалка це не з опери комуносоціалізму хоча багато кого влаштує стабільна гарантована миска рисової зупи замість живої але не гарантовано стабільно філіпінки
Особисто для вас - запишіть мою думку, яка завжди була раніше і є досі: оті пенсії, соціалка, баздохід тощо потрібні не стільки отим пересічним (бо вони в цьому мали потребу ще з часів століттів тому), а перш за все самим отим забезпеченим (можновладцям, елітам та середньому класу) для вирішення проблем суспільства та економіки на відповідному етапі розвитку капіталізму.
Так що про те, що вони є комунсоціалізмом, я не плутаю. Бо ніколи про це не співав. На відміну від Буйдетвєйлика.
detroytred написав:Трамп - геній. Для себе. Тому злий геній.
Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру. Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону. А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я. Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався. І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.
Снова кто-то кому-то что-то должен? Вроде, Трамп никогда не постулировал, что "має мету добитися миру"...
Ну да -- угоду. То ли про РПО то ли вообще про "полезные ископаемые" Мир-то тут каким боком?
Ну и там же контекст к тому "Я укладу угоду" есть:
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду", - сказав Трамп. Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні, - ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".
_Mykola_ написав:Тут есть 15 минут, альтернативное мнение, как не странно в позитивном ключе, об этом договоре.
путин не говорил что готов 50% отдавать в бюджет Украины! это ложь или манипуляция! Арестович подменил понятия "прибыль" и "инвестиция". Путин никому не предлагал поделиться прибылями, он наоборот хочет чтобы иностранцы инвестировали в спорные территории. А куда пойдут прибыли и в каком объеме ничего не сказано. Как бы выход не стоил дороже входа. Один мой друг пригласил меня на свою свадьбу в Италию, на 100% зная что я не приеду. Из вежливости. Тут нечто похожее, инвестировать в захваченные территории будут только друзья путина. И с падением режима их инвестиции превратятся в тыкву. Следующий диктатор может оказаться ещё кровожаднее и всё национализирует как большевики.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 16:40, всього редагувалось 4 разів.
_hunter написав:Ну да -- угоду. То ли про РПО то ли вообще про "полезные ископаемые" Мир-то тут каким боком?
Ну и там же контекст к тому "Я укладу угоду" есть:
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду", - сказав Трамп. Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні, - ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".
Що за жарти? В той час ота сама заява була саме про мир, про угоду миру.
Тримайте ще: *Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся її закінчити... Я збираюся спробувати закінчити цю війну як обраний президент".
_hunter написав:Ну да -- угоду. То ли про РПО то ли вообще про "полезные ископаемые" Мир-то тут каким боком?
Ну и там же контекст к тому "Я укладу угоду" есть:
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду", - сказав Трамп. Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні, - ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".
Що за жарти? В той час ота сама заява була саме про мир, про угоду миру.
Тримайте ще: *Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся її закінчити... Я збираюся спробувати закінчити цю війну як обраний президент".