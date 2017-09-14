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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
странная позиция, полностью на одной стороне Шольц, Макрон, Стармер. Полностью на другой Си и вся та кодла из Брикс. Поэтому 3 года договориться не можем. В посредники нужен тот кто либо нейтрален, либо хочет дружить и с тем и с другим, тогда есть шанс сблизить позиции, убедить каждого что то уступить. Последняя надежда Эрдоган. Без уступок с 2х сторон мира не будет.

причина любого конфликта - полярность точек зрения. Для перемирия нужны уступки. перестать друг друга ненавидеть, унижать культуру врага. Надо пытаться искать позитив, что то общее в истории и культуре. Все это работало при Ельцине и раннем путине.

Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.

Нема рішення, бо:
1. В залежності від якої точки часу відліку розглядати ситуацію, стають абсолютно різні картини.
2. Рішення рівняння трьох тіл, як правило, вирішується через "зникнення" одного.
Кайдашева сім'я... мир та спокій настав ... коли груша всохла.
Звісно рашка всохне.
Тому Безугла: або розпад, або перемога.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:18

  detroytred написав:"Я укладу угоду за один день. Один день", - наголосив Трамп.
https://espreso.tv/tramp-poyasniv-yak-z ... -v-ukraini

На превеликий жаль це були просто пусті слова, обіцянки.
Я повірив. Але я не виборець США, моя віра ні на що не впливає.

Трамп не може домовитись з путіном на умовах прийнятних для України, а на неприйнятних умовах ми і самі можемо домовитись просто виконавши умови путіна.

США виявились паперовим тигром, Обама і Байден до цього йшли, Трамп схоже поставить крапку.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:24

  flyman написав:ви путаєте деменцоцінності і ліберті цінностями.
пенсія і соціалка це не з опери комуносоціалізму
хоча багато кого влаштує стабільна гарантована миска рисової зупи замість живої але не гарантовано стабільно філіпінки

Особисто для вас - запишіть мою думку, яка завжди була раніше і є досі: оті пенсії, соціалка, баздохід тощо потрібні не стільки отим пересічним (бо вони в цьому мали потребу ще з часів століттів тому), а перш за все самим отим забезпеченим (можновладцям, елітам та середньому класу) для вирішення проблем суспільства та економіки на відповідному етапі розвитку капіталізму.

Так що про те, що вони є комунсоціалізмом, я не плутаю. Бо ніколи про це не співав.
На відміну від Буйдетвєйлика.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:28

  _Mykola_ написав:Тут есть 15 минут, альтернативное мнение, как не странно в позитивном ключе, об этом договоре... :mrgreen:

В моем дворе дети игрались. Кто проиграл тот - "Арестович" :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:28

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Трамп - геній.
Для себе.
Тому злий геній.

Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
А так він оцими намаганнями вже добився результату для себе. Він вже миротворець. Б'ється акі лев за перемир'я.
Потім - да, зілл'ється. Але з фактом -- намагався.
І під час цих намаганнь збиває профіт з усіх сторін. З нас, Європи, і з рфії - за те, що не збирається надати нам 1000500 танків, рокет, літаків (як обіцяв, якщо пу не погодиться на мир). Ще й за те, що урівнює жертву та агресора.

Снова кто-то кому-то что-то должен? :wink:
Вроде, Трамп никогда не постулировал, что "має мету добитися миру"...


"Я укладу угоду за один день. Один день", - наголосив Трамп.
https://espreso.tv/tramp-poyasniv-yak-z ... -v-ukraini

Ну да -- угоду. То ли про РПО то ли вообще про "полезные ископаемые" :)
Мир-то тут каким боком?

Ну и там же контекст к тому "Я укладу угоду" есть:
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду", - сказав Трамп.
Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні, - ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:28

  _Mykola_ написав:Тут есть 15 минут, альтернативное мнение, как не странно в позитивном ключе, об этом договоре.
путин не говорил что готов 50% отдавать в бюджет Украины! это ложь или манипуляция! Арестович подменил понятия "прибыль" и "инвестиция". Путин никому не предлагал поделиться прибылями, он наоборот хочет чтобы иностранцы инвестировали в спорные территории. А куда пойдут прибыли и в каком объеме ничего не сказано. Как бы выход не стоил дороже входа. Один мой друг пригласил меня на свою свадьбу в Италию, на 100% зная что я не приеду. Из вежливости. Тут нечто похожее, инвестировать в захваченные территории будут только друзья путина. И с падением режима их инвестиции превратятся в тыкву. Следующий диктатор может оказаться ещё кровожаднее и всё национализирует как большевики.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 лют, 2025 16:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:32

  _hunter написав:Ну да -- угоду. То ли про РПО то ли вообще про "полезные ископаемые" :)
Мир-то тут каким боком?

Ну и там же контекст к тому "Я укладу угоду" есть:
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду", - сказав Трамп.
Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні, - ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".

Що за жарти?
В той час ота сама заява була саме про мир, про угоду миру.

Тримайте ще:
*Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся її закінчити... Я збираюся спробувати закінчити цю війну як обраний президент".

На дебатах проти опонентки Камали Гарріс Трамп заявляв: "Я хочу, щоб війна припинилася*
https://suspilne.media/901143-tramp-viz ... pripuskav/

По буквах --- закінчити цю війну, війна припинилася.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:41

  Wirująświatła написав: Тут нечто похожее, инвестировать в захваченные территории будут только друзья путина. И с падением режима их инвестиции превратятся в тыкву.

Дик, так саме тому Трамп підписує саме з Україною угоду.

А з рашиками він підпише окремо.

Він з обома сторонами намагатиметься домовитися.
І тоді пофіг, що буде потім.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 лют, 2025 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:41

  detroytred написав:
  _hunter написав:Ну да -- угоду. То ли про РПО то ли вообще про "полезные ископаемые" :)
Мир-то тут каким боком?

Ну и там же контекст к тому "Я укладу угоду" есть:
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду", - сказав Трамп.
Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні, - ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".

Що за жарти?
В той час ота сама заява була саме про мир, про угоду миру.

Тримайте ще:
*Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся її закінчити... Я збираюся спробувати закінчити цю війну як обраний президент".

На дебатах проти опонентки Камали Гарріс Трамп заявляв: "Я хочу, щоб війна припинилася*
https://suspilne.media/901143-tramp-viz ... pripuskav/

Слово "peace" ни разу не было произнесено ;)
Войну _остановить_ [временно?] — да, обещал.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 16:46

  detroytred написав:Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.

Не правда.
Війна сталась тому що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною.
А це в свої чергу сталось тому що путін зрозумів(методом проб) що Захід слабкий.
andrijk777
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