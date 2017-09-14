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Напад росії і білорусі на Україну
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_Mykola_
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Додано: Сер 26 лют, 2025 16:50
_hunter написав:
Слово "peace" ни разу не было произнесено
Войну _остановить_ [временно?] — да, обещал.
Тобто мир - це не тільки відсутність війни?))
Я зрозумів про що ви))
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detroytred
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Додано: Сер 26 лют, 2025 16:54
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Він обманює лише в одному - що дійсно має мету добитися миру.
Якщо б дійсно хотів, то діяв би інакше -- став би повністю на одну сторону.
странная позиция, полностью на одной стороне Шольц, Макрон, Стармер. Полностью на другой Си и вся та кодла из Брикс. Поэтому 3 года договориться не можем. В посредники нужен тот кто либо нейтрален, либо хочет дружить и с тем и с другим, тогда есть шанс сблизить позиции, убедить каждого что то уступить. Последняя надежда Эрдоган. Без уступок с 2х сторон мира не будет.
причина любого конфликта - полярность точек зрения. Для перемирия нужны уступки. перестать друг друга ненавидеть, унижать культуру врага. Надо пытаться искать позитив, что то общее в истории и культуре.
Все это работало при Ельцине и раннем путине.
євреї щось не знайшли нічого позитивного в культурі Німеччини 30-40 рр 20 сторіччя. Вагнера досі не люблять. а німці не дуже й шукали...
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Shaman
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Додано: Сер 26 лют, 2025 16:56
andrijk777 написав: detroytred написав:
Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.
Не правда.
Війна сталась тому що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною.
А це в свої чергу сталось тому що путін зрозумів(методом проб) що Захід слабкий.
Відсутність подальших поступок - це факт.
Україна не хотіла поступатися - йти на виконання отих Мінських.
Рфія не хотіла поступатися - чекати далі.
А *що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною* - кеп-очевидність.
Мова ж про чому не схотів поступатися далі?
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 26 лют, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Сер 26 лют, 2025 16:58
andrijk777 написав: detroytred написав:
Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.
Не правда.
Війна сталась тому що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною.
А це в свої чергу сталось тому що путін зрозумів
(методом проб) що Захід слабкий.
це він уявив. Україну він теж вважав слабкою (помилково). демократія через свої процедури довго розкачується. Трамп "трошки" прискорив процес прокидання Європи.
подивимось, чим закінчиться. я ставлю на те, що ми ще побачимо, як будуть ділити Рашу
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Shaman
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:01
Ну про все пропало он угадал 2 недели назад, вынужден признать.
Так действительно жестковато и в небе, и в эфире.
А в последних месседжах он снова оседлал свой конек доктора Арестовича с медицинским опиумом для народа. Но у него токсичный портфолио , в 2022-2023 он много набрехал
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fox767676
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:03
Shaman написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.
Не правда.
Війна сталась тому що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною.
А це в свої чергу сталось тому що путін зрозумів
(методом проб) що Захід слабкий.
це він уявив. Україну він теж вважав слабкою (помилково). демократія через свої процедури довго розкачується. Трамп "трошки" прискорив процес прокидання Європи.
подивимось, чим закінчиться. я ставлю на те, що ми ще побачимо, як будуть ділити Рашу
Ошибочное мнение.
Распад соссии никому не нужен.
Или вы думаете миру нужно ещё новых 10-20 стран которые могут быть с ядерным оружием.
Мечтать можно о чём угодно-но счёт как говориться на табло(((
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:05
detroytred написав: Wirująświatła написав:
Тут нечто похожее, инвестировать в захваченные территории будут только друзья путина. И с падением режима их инвестиции превратятся в тыкву.
Дик, так саме тому Трамп підписує саме з Україною угоду.
А з рашиками він підпише окремо.
Він з обома сторонами намагатиметься домовитися.
І тоді пофіг, що буде потім.
Як можна інвестувати в окуповані росією теріторії згідно міжнародного законодавства? Визнання теріторій, навіть без інвестицій а тільки на папері, це вже перемога расії.
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d44
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:05
fox767676
а кто там сверху не брыхал покажите....чего только стоит кава в крыму.Врут все.Если не будешь врать то проиграешь уже на старте тому кто врёт.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:07
d44 написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
Тут нечто похожее, инвестировать в захваченные территории будут только друзья путина. И с падением режима их инвестиции превратятся в тыкву.
Дик, так саме тому Трамп підписує саме з Україною угоду.
А з рашиками він підпише окремо.
Він з обома сторонами намагатиметься домовитися.
І тоді пофіг, що буде потім.
Як можна інвестувати в окуповані росією теріторії згідно міжнародного законодавства? Визнання теріторій, навіть без інвестицій а тільки на папері, це вже перемога расії.
да ложили все уже на эти международные законы - закон джунглей сейчас.
Мы вернулись в средневековье.
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