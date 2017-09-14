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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1291812919129201292112922>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:08

  konstantin kirovograd написав:fox767676
а кто там сверху не брыхал покажите....чего только стоит кава в крыму.Врут все.Если не будешь врать то проиграешь уже на старте тому кто врёт.


Ну у подоляка нет явных сторонников, даже те кто на него работают стесняются признаться
А Арестович претендует на статус правдоруба
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:09

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:Тю, так там же позитивненько так, Вы ж недавно жаловались, что после очередного просмотра все пропало и плохо. Вам не угодишь. :mrgreen:


Ну про все пропало он угадал 2 недели назад, вынужден признать.
Так действительно жестковато и в небе, и в эфире.
А в последних месседжах он снова оседлал свой конек доктора Арестовича с медицинским опиумом для народа. Но у него токсичный портфолио , в 2022-2023 он много набрехал

Скоро увидим, что подпишут и как дальше будем существовать. Дело движется к развязке, а ее вид это открытый вопрос :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 26 лют, 2025 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:09

🪖Мобілізація молоді – єдиний шанс Києва боротися з поганою угодою Трампа, – The Economist з посиланням на американських та українських високопосадовців.

«Навіть чиновники Зеленського визнають, що Україні доведеться розширити свою мобілізацію, якщо вона хоче продовжувати боротьбу».

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... h-fighters
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:13

  detroytred написав:
  _hunter написав:Слово "peace" ни разу не было произнесено ;)
Войну _остановить_ [временно?] — да, обещал.

Тобто мир - це не тільки відсутність війни?))

Я зрозумів про що ви))

>>> Тобто мир - це не тільки відсутність війни?

Как и в случае с тем "должны [Украине]" - понятия не имею, откуда этот "мир" взялся... - классическое "ожидания vs реальность"
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:15

  Shaman написав:подивимось, чим закінчиться. я ставлю на те, що ми ще побачимо, як будуть ділити Рашу 8)

Но, пока выглядит, что скорее делят Украину... :evil:
"Поки товстий схудне, худий - здохне." (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:18

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.

Не правда.
Війна сталась тому що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною.
А це в свої чергу сталось тому що путін зрозумів(методом проб) що Захід слабкий.

Відсутність подальших поступок - це факт.
Україна не хотіла поступатися - йти на виконання отих Мінських.
Рфія не хотіла поступатися - чекати далі.

А *що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною* - кеп-очевидність.

Мова ж про чому не схотів поступатися далі?

До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:21

  Xenon написав:Ого, потужно!

❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.

Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.

це для батальону Монаку і дивізії Крушавель
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:21

  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:Тю, так там же позитивненько так, Вы ж недавно жаловались, что после очередного просмотра все пропало и плохо. Вам не угодишь. :mrgreen:


Ну про все пропало он угадал 2 недели назад, вынужден признать.
Так действительно жестковато и в небе, и в эфире.
А в последних месседжах он снова оседлал свой конек доктора Арестовича с медицинским опиумом для народа. Но у него токсичный портфолио , в 2022-2023 он много набрехал

Скоро увидим, что подпишут и как дальше будем существовать. Дело движется к развязке, а ее вид это открытый вопрос :mrgreen:

Зверніть увагу.
Батл Арестович-Чаплига.
Абсолютно протилежні бачення.
Якщо попереду перемир'я тощо, то виграв перший; якщо - навпаки загострення та продовження БД (ще й може з ескалацією), то виграв другий.

Саме цікаве, як вивернеться один з цих двох. Навіть не блимувши оком.
Бо поки обидва волають, що все в точності *як я казав*))
І на диво десь відсотків 80+ влучали обидва.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:23

  Xenon написав:
🪖Мобілізація молоді – єдиний шанс Києва боротися з поганою угодою Трампа, – The Economist з посиланням на американських та українських високопосадовців.

«Навіть чиновники Зеленського визнають, що Україні доведеться розширити свою мобілізацію, якщо вона хоче продовжувати боротьбу».

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... h-fighters

ну чиновникам конечно виднее
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:24

  Wirująświatła написав:flyman у славка сильно специфическая подача, даже минуту не могу его слушать, напиши в 2х словах о чём видос.

в найгіршому випадку будем в авангарді з бензопилами омивати кирзачи спочатку в Одері
flyman
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