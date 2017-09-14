_Mykola_ написав:Тю, так там же позитивненько так, Вы ж недавно жаловались, что после очередного просмотра все пропало и плохо. Вам не угодишь.
Ну про все пропало он угадал 2 недели назад, вынужден признать. Так действительно жестковато и в небе, и в эфире. А в последних месседжах он снова оседлал свой конек доктора Арестовича с медицинским опиумом для народа. Но у него токсичный портфолио , в 2022-2023 он много набрехал
Скоро увидим, что подпишут и как дальше будем существовать. Дело движется к развязке, а ее вид это открытый вопрос
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 26 лют, 2025 17:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Війна тому і сталася, коли поступатися вже не схотів ніхто.
Не правда. Війна сталась тому що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною. А це в свої чергу сталось тому що путін зрозумів(методом проб) що Захід слабкий.
Відсутність подальших поступок - це факт. Україна не хотіла поступатися - йти на виконання отих Мінських. Рфія не хотіла поступатися - чекати далі.
А *що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною* - кеп-очевидність.
Мова ж про чому не схотів поступатися далі?
До чого тут Мінські угоди? Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну. Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.
_Mykola_ написав:Тю, так там же позитивненько так, Вы ж недавно жаловались, что после очередного просмотра все пропало и плохо. Вам не угодишь.
Ну про все пропало он угадал 2 недели назад, вынужден признать. Так действительно жестковато и в небе, и в эфире. А в последних месседжах он снова оседлал свой конек доктора Арестовича с медицинским опиумом для народа. Но у него токсичный портфолио , в 2022-2023 он много набрехал
Скоро увидим, что подпишут и как дальше будем существовать. Дело движется к развязке, а ее вид это открытый вопрос
Зверніть увагу. Батл Арестович-Чаплига. Абсолютно протилежні бачення. Якщо попереду перемир'я тощо, то виграв перший; якщо - навпаки загострення та продовження БД (ще й може з ескалацією), то виграв другий.
Саме цікаве, як вивернеться один з цих двох. Навіть не блимувши оком. Бо поки обидва волають, що все в точності *як я казав*)) І на диво десь відсотків 80+ влучали обидва.