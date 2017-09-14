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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:25
flyman написав: Xenon написав:
Ого, потужно!
❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.
Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.
це для батальону Монаку і дивізії Крушавель
ещё тем кто вернётся можно по два раба давать из числа не уехавших
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:25
konstantin kirovograd написав: d44 написав: detroytred написав:
.............
Дик, так саме тому Трамп підписує саме з Україною угоду.
А з рашиками він підпише окремо.
Він з обома сторонами намагатиметься домовитися.
І тоді пофіг, що буде потім.
Як можна інвестувати в окуповані росією теріторії згідно міжнародного законодавства? Визнання теріторій, навіть без інвестицій а тільки на папері, це вже перемога расії.
да ложили все уже на эти международные законы - закон джунглей сейчас.
Мы вернулись в средневековье.
От него далеко и не уходили.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:25
andrijk777 написав:
До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.
Під війною в даному випадку мається на увазі саме повномасштабна.
Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?))
Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.
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detroytred
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:27
detroytred написав: andrijk777 написав:
До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.
Під війною в даному випадку мається на увазі саме повномасштабна.
Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?))
Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.
к сожалению для Украины минские по сравнению с тем что подпишем просто джекпот был
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:28
detroytred написав:
Тому Безугла: або розпад, або перемога.
або шах, або осел, або Насрєдін
але варіантів ще більше, коли сидиш на берегу річки і чекаєш, щось таки пропливе
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:30
konstantin kirovograd написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.
Під війною в даному випадку мається на увазі саме повномасштабна.
Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?))
Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.
к сожалению для Украины минские по сравнению с тем что подпишем просто джекпот был
Похід за Ферарі почався ще з 2004.
Маємо право? Безумовно!
Достойни? Ще й як!
Але ціна за віконцем.
А результат?
Колещатко фортуни ще крутиться.
Шанси є на від розбитого корита до Ферарі.
Ціна ж теж тільки росте.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 26 лют, 2025 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:34
Держава і молоді хоче платити лям, і тим, хто повернеться з-за кордону - теж лям!
Ехххххххх, напевно того велосипедиста так твердо зупиняли, щоб теж вручити лям гривень?! 😁
Тож шановні - не ухиляйтесь і не втікайте від бусифікації!
А раптом вам хочуть лям гривень дати?😁
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:35
ЛАД написав: konstantin kirovograd написав: d44 написав:
Як можна інвестувати в окуповані росією теріторії згідно міжнародного законодавства? Визнання теріторій, навіть без інвестицій а тільки на папері, це вже перемога расії.
да ложили все уже на эти международные законы - закон джунглей сейчас.
Мы вернулись в средневековье.
От него далеко и не уходили.
схоже треба оце - "а у вас негров линчуют" - виправляти постійно. після 2 СВ правила змінилися дуже сильно. як приклади - це й ЄС, й взагалі розвиток Китаю був би неможливий в світі, де кожен сам за себе.
тому прихильники тих чи інших диктатур намагаються брехати, що всі живуть однаково, але головне - вони БРЕШУТЬ. тут прихильник взагалі вже мертвого тоталітаризму срср - який піде лише з носіями цієї ідеї.
так Трамп намагається цей світовий порядок поламати - так він й в США державний устрій намагається поламати. подивимось, що з цього вийде. гадаю, пережують й Трампа - хоча певні позитивні зміни може й пройдуть. а в світі всі ці ініціативи Трампа лише послаблюють США на міжнародній арені.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:36
konstantin kirovograd написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.
Під війною в даному випадку мається на увазі саме повномасштабна.
Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?))
Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.
к сожалению для Украины минские
по сравнению с тем что подпишем просто джекпот был
але Порошенко поганий був
не панікуйте раніше часу - подпишуть, тоді й подивимось. й виявиться, що не все так погано, як тут жахають
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:38
Успіх написав:
Держава і молоді хоче платити лям, і тим, хто повернеться з-за кордону - теж лям!
Ехххххххх, напевно того велосипедиста так твердо зупиняли, щоб теж вручити лям гривень?! 😁
Тож шановні - не ухиляйтесь і не втікайте від бусифікації!
А раптом вам хочуть лям гривень дати?😁
Так піпл саме тому ще більше ухилятися може почати , бо сподіватиметься, що через рік буде по 2 лями.
Щоб не прогадати, не продешевіти.
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detroytred
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