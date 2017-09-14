RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1291912920129211292212923>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:25

  flyman написав:
  Xenon написав:Ого, потужно!

❗️Україна платитиме мільйони грн громадянам за повернення в країну з-за кордону, – нардеп Гончаренко.

Він пише, що є інформація, що Кабмін вже працює над постановою.

це для батальону Монаку і дивізії Крушавель

ещё тем кто вернётся можно по два раба давать из числа не уехавших
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 20.01.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:25

  konstantin kirovograd написав:
  d44 написав:
  detroytred написав:.............
Дик, так саме тому Трамп підписує саме з Україною угоду.

А з рашиками він підпише окремо.

Він з обома сторонами намагатиметься домовитися.
І тоді пофіг, що буде потім.
Як можна інвестувати в окуповані росією теріторії згідно міжнародного законодавства? Визнання теріторій, навіть без інвестицій а тільки на папері, це вже перемога расії.

да ложили все уже на эти международные законы - закон джунглей сейчас.
Мы вернулись в средневековье.

От него далеко и не уходили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33164
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:25

  andrijk777 написав:До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.

Під війною в даному випадку мається на увазі саме повномасштабна.

Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?))
Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.
detroytred
 
Повідомлень: 23378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:27

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.

Під війною в даному випадку мається на увазі саме повномасштабна.

Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?))
Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.

к сожалению для Украины минские по сравнению с тем что подпишем просто джекпот был :cry:
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 20.01.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:28

  detroytred написав:Тому Безугла: або розпад, або перемога.

або шах, або осел, або Насрєдін
але варіантів ще більше, коли сидиш на берегу річки і чекаєш, щось таки пропливе
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38594
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:30

  konstantin kirovograd написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.

Під війною в даному випадку мається на увазі саме повномасштабна.

Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?))
Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.

к сожалению для Украины минские по сравнению с тем что подпишем просто джекпот был :cry:

Похід за Ферарі почався ще з 2004.

Маємо право? Безумовно!
Достойни? Ще й як!
Але ціна за віконцем.

А результат?
Колещатко фортуни ще крутиться.
Шанси є на від розбитого корита до Ферарі.
Ціна ж теж тільки росте.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 лют, 2025 17:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 23378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:34

Дивина та й годі!

Держава і молоді хоче платити лям, і тим, хто повернеться з-за кордону - теж лям!

Ехххххххх, напевно того велосипедиста так твердо зупиняли, щоб теж вручити лям гривень?! 😁


Тож шановні - не ухиляйтесь і не втікайте від бусифікації!
А раптом вам хочуть лям гривень дати?😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7679
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:35

  ЛАД написав:
  konstantin kirovograd написав:
  d44 написав:Як можна інвестувати в окуповані росією теріторії згідно міжнародного законодавства? Визнання теріторій, навіть без інвестицій а тільки на папері, це вже перемога расії.

да ложили все уже на эти международные законы - закон джунглей сейчас.
Мы вернулись в средневековье.

От него далеко и не уходили.

схоже треба оце - "а у вас негров линчуют" - виправляти постійно. після 2 СВ правила змінилися дуже сильно. як приклади - це й ЄС, й взагалі розвиток Китаю був би неможливий в світі, де кожен сам за себе.

тому прихильники тих чи інших диктатур намагаються брехати, що всі живуть однаково, але головне - вони БРЕШУТЬ. тут прихильник взагалі вже мертвого тоталітаризму срср - який піде лише з носіями цієї ідеї.

так Трамп намагається цей світовий порядок поламати - так він й в США державний устрій намагається поламати. подивимось, що з цього вийде. гадаю, пережують й Трампа - хоча певні позитивні зміни може й пройдуть. а в світі всі ці ініціативи Трампа лише послаблюють США на міжнародній арені.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8177
З нами з: 29.09.19
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:36

  konstantin kirovograd написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:До чого тут Мінські угоди?
Ще в 2008 році путін вирішив що поступатись не буде. Ось з 2008 він не поступається а "йде в атаку". Якщо не може дипломатично, то переходить на війну.
Що там собі робить Україна - йому пофіг. Якщо б Україна поступилась "по виконанню отих Мінських" то хто вам сказав що не було б війни? Мінські - це просто привід.

Під війною в даному випадку мається на увазі саме повномасштабна.

Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?))
Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.

к сожалению для Украины минские по сравнению с тем что подпишем просто джекпот был :cry:

але Порошенко поганий був :D

не панікуйте раніше часу - подпишуть, тоді й подивимось. й виявиться, що не все так погано, як тут жахають 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8177
З нами з: 29.09.19
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:38

  Успіх написав:Держава і молоді хоче платити лям, і тим, хто повернеться з-за кордону - теж лям!

Ехххххххх, напевно того велосипедиста так твердо зупиняли, щоб теж вручити лям гривень?! 😁


Тож шановні - не ухиляйтесь і не втікайте від бусифікації!
А раптом вам хочуть лям гривень дати?😁

Так піпл саме тому ще більше ухилятися може почати , бо сподіватиметься, що через рік буде по 2 лями.
Щоб не прогадати, не продешевіти.
detroytred
 
Повідомлень: 23378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1291912920129211292212923>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88093
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908537
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7662)
26.02.2025 16:53
МТБ Банк (282)
26.02.2025 16:46
Revolut (55)
26.02.2025 16:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.