detroytred написав:Батл Арестович-Чаплига. Абсолютно протилежні бачення. Якщо попереду перемир'я тощо, то виграв перший; якщо - навпаки загострення та продовження БД (ще й може з ескалацією), то виграв другий.
Саме цікаве, як вивернеться один з цих двох. Навіть не блимувши оком. Бо поки обидва волають, що все в точності *як я казав*)) І на диво десь відсотків 80+ влучали обидва.
Спасибо. Ссылочку на это видео с Чаплыгой можете скинуть?
це сценарій коли за другим разом рф захоить всю Україну через кілька років і нова оновлена армія українців з окупованої України під проводом росіян далі сунуть на європу вже разом , в тому числі додадуть всіх ухилянтів + тих кого зараз бережуть 18-25 і оновлене свіжою кровью військо яничар та москалі посуне далі на країни колишнього Варшавського договору та на країни бенелюксу. Тут питання часу що не так принципово . Головне встигнути зє….тися з України в період між початком так званого миру чи точніше режиму припинення вогню і наступними вищеописаними подіями. Скоріше питання куди? Щоб таки не дочекатися цього наступу обʼєднаного війська на європу то краще кудись подалі на захід чи на острови сполученого королівства тобто UK чи які ще ідеї ? тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ? Бо нажаль якщо нема бажання жити постійно в стані війни як Ізраїль , прийдеться покинути землю нашу … але вибору нема, ну хіба кістьми за неї лягати , а ле то вибір кожного
Це вже чисто ваші фантазії. Як воно буде "через кілька років" можна тільки гадати. Сьогодні даних для цього нема. Це буде залежати від умов миру/перемір'я, від політики Заходу, від того, хто буде після Путіна, яка економічна ситуація буде в РФ та в світі загалом та ще від багатьох причин. Тут часто згадували Фінляндію. Та і свіжий приклад Біларусі. Перші не виступали проти СРСР, другі обережно поводяться з РФ і якось спокійно жили. На відміну від нас.
які фантазії ? Це ж з досвіду з реальних фактів і прикладів ! скільки жителям лнр/днр потрібно було часу щоб піти проти інших українців ? українці проти українців ! вдумайтесь , я в шоці. війскові лнр\днр ббули найбільш мотивованими у війні ! Якщо українці за кілька років окупації погодилися воювати проти таких же українців як вони то що вже казати про інші нації ? загітувати українців йти війною на поляків буде ще простіше і швидеш !
andrijk777 написав:.......... Не правда. Війна сталась тому що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною. А це в свої чергу сталось тому що путін зрозумів(методом проб) що Захід слабкий.
це він уявив. Україну він теж вважав слабкою (помилково). демократія через свої процедури довго розкачується. Трамп "трошки" прискорив процес прокидання Європи.
подивимось, чим закінчиться. я ставлю на те, що ми ще побачимо, як будуть ділити Рашу
Ошибочное мнение. Распад соссии никому не нужен. Или вы думаете миру нужно ещё новых 10-20 стран которые могут быть с ядерным оружием. Мечтать можно о чём угодно-но счёт как говориться на табло(((
"помилково"? И где бы сейчас был фронт (если бы ещё был), если бы не помощь партнёров? То, что "за три дня", он, конечно, ошибся. К счастью для нас. Если бы не ошибся на Киев ехали бы не нацгвардейцы со щитами и прочим полицейским "оружием". Да и вообще план "СВО" был другой. Ошибся и в степени слабости Запада. Они оказались сильнее, чем он рассчитывал. Справились и с газовыми проблемами, и с другими и решились на существенную (хотя и недостаточную) помощь нам. А "ділити Рашу", прав konstantin kirovograd, никто не будет. Разве что сама развалится. Это возможно. Но предсказать, когда это произойдёт, вряд ли кто сможет. Так же, как никто не предсказывал развала Союза в 1991.
andrijk777 написав:Не правда. Війна сталась тому що путін вирішив що можна досягти своїх цілей війною. А це в свої чергу сталось тому що путін зрозумів(методом проб) що Захід слабкий.
це він уявив. Україну він теж вважав слабкою (помилково). демократія через свої процедури довго розкачується. Трамп "трошки" прискорив процес прокидання Європи.
подивимось, чим закінчиться. я ставлю на те, що ми ще побачимо, як будуть ділити Рашу
Ошибочное мнение. Распад соссии никому не нужен. Или вы думаете миру нужно ещё новых 10-20 стран которые могут быть с ядерным оружием. Мечтать можно о чём угодно-но счёт как говориться на табло(((
та й розпад срср теж був не потрібний. але він розпався
дивиться, є декілька майже аксіом, які неодноразово підтверджувалися історичним досвідом. всі авторитарні диктатури деградують. рано чи пізно диктатору здається, що маленька "побєдоносна" війна покращить ситуацію. зазвичай війна зовсім не переможна, й вона затягується - деградація прискорюється. а тут ще такі санкції. за цими історичними законами розвал Раші - це майже невідворотність.
але тут багато - хто з антизахідними поглядами, хто всі ніяк не може зрозуміти, що сучасна Раша - це реально фашистська держава на етапі метастаз - не хочуть навіть думати про це. "не дивись вгору". почекаємо. ще в 1986 році тих, хто казав про розпад срср - піднімали на сміх. як там - рахунок на табло
detroytred написав:Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?)) Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.
Так це ви про Мінські згадали, а не я. Не знаю хто такі "наші", але Мінські - це величезний успіх України і шанс, яким ми на жаль не скористались. В тисячний раз - якби не було Мінських то путін ще в 2014/2015 взяв би все що йому потрібно. Порошенко уникнув цього і дав шанс. Але народ шансом не скористався і вибрав Зе - "просто перестати стріляти". Ось ми і "перестали стріляти" і "пішли на шашлики" і отримали повноцінну війну.
Все це дуже закономірно, логічно і послідовно. Дивно що ви не бачите цього логічного ланцюга.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 26 лют, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Шо там вірить.. Не в прохідному місці біля метро , а в пустому спальнику сидячи в мінівені конкретно і предметно когось чекали. Красівчики, ловити СЗЧ суспільно корисніше , ніж простого ухилянта. Він створив більше зло.
ЛАД написав:............ Це вже чисто ваші фантазії. Як воно буде "через кілька років" можна тільки гадати. Сьогодні даних для цього нема. Це буде залежати від умов миру/перемір'я, від політики Заходу, від того, хто буде після Путіна, яка економічна ситуація буде в РФ та в світі загалом та ще від багатьох причин. Тут часто згадували Фінляндію. Та і свіжий приклад Біларусі. Перші не виступали проти СРСР, другі обережно поводяться з РФ і якось спокійно жили. На відміну від нас.
які фантазії ? Це ж з досвіду з реальних фактів і прикладів ! скільки жителям лнр/днр потрібно було часу щоб піти проти інших українців ? українці проти українців ! вдумайтесь , я в шоці. війскові лнр\днр ббули найбільш мотивованими у війні ! Якщо українці за кілька років окупації погодилися воювати проти таких же українців як вони то що вже казати про інші нації ? загітувати українців йти війною на поляків буде ще простіше і швидеш !
Ваши фантазии начинаются с "рф захоить всю Україну через кілька років". Когда фантазией является начальное утверждение, то понятно, что фантазией будет и всё остальное.
Shaman написав:це він уявив. Україну він теж вважав слабкою (помилково). демократія через свої процедури довго розкачується. Трамп "трошки" прискорив процес прокидання Європи.
подивимось, чим закінчиться. я ставлю на те, що ми ще побачимо, як будуть ділити Рашу
Ошибочное мнение. Распад соссии никому не нужен. Или вы думаете миру нужно ещё новых 10-20 стран которые могут быть с ядерным оружием. Мечтать можно о чём угодно-но счёт как говориться на табло(((
"помилково"? И где бы сейчас был фронт (если бы ещё был), если бы не помощь партнёров? То, что "за три дня", он, конечно, ошибся. К счастью для нас. Если бы не ошибся на Киев ехали бы не нацгвардейцы со щитами и прочим полицейским "оружием". Да и вообще план "СВО" был другой. Ошибся и в степени слабости Запада. Они оказались сильнее, чем он рассчитывал. Справились и с газовыми проблемами, и с другими и решились на существенную (хотя и недостаточную) помощь нам. А "ділити Рашу", прав konstantin kirovograd, никто не будет. Разве что сама развалится. Это возможно. Но предсказать, когда это произойдёт, вряд ли кто сможет. Так же, как никто не предсказывал развала Союза в 1991.
як ви полюбляєте знецінювати Україну, ЛАД. не знаю, де був би фронт, але я відчув, що ми встоїмо, коли побачив, як роздають населенню автомати, а їх беруть. якби не було спротиву, ніхто б зброю не дав. Афганістан як приклад - зброї багато, але на виході пшик. й так Харків відстояла не лише армія, а й ті ж хлопці з Азову, який ви так не любите - те, що зараз називають Кракен. почитайте про оцей відомий бій у школі, коли знищили цих елітних диверсантів на початку війни.
а з розпадом Раші - етап усвідомлення? рік розвалу не називали - але про розпад дехто казав. а Раша набагато слабша за срср - й через свій клептократичну владу в тому числі. якщо пощастить, я ще з вас буду збивати пляшку за цю подію