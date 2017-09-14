yama написав:

ЛАД написав: как-то будет.

..........це сценарій коли за другим разом рф захоить всю Україну через кілька років і нова оновлена армія українців з окупованої України під проводом росіян далі сунуть на європу вже разом , в тому числі додадуть всіх ухилянтів + тих кого зараз бережуть 18-25 і оновлене свіжою кровью військо яничар та москалі посуне далі на країни колишнього Варшавського договору та на країни бенелюксу. Тут питання часу що не так принципово . Головне встигнути зє….тися з України в період між початком так званого миру чи точніше режиму припинення вогню і наступними вищеописаними подіями. Скоріше питання куди? Щоб таки не дочекатися цього наступу обʼєднаного війська на європу то краще кудись подалі на захід чи на острови сполученого королівства тобто UK чи які ще ідеї ?тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ? Бо нажаль якщо нема бажання жити постійно в стані війни як Ізраїль , прийдеться покинути землю нашу … але вибору нема, ну хіба кістьми за неї лягати , а ле то вибір кожного