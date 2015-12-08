detroytred написав:Якщо Мінські ні до чого, то про що тоді дискутувати?)) Бо саме через оті Мінські, які наші справедливо назвали "раковою пухлиною*, яку рфія намагалася встромити нам, пу хотів досягти всіх своїх цілей в Україні.
Так це ви про Мінські згадали, а не я. Не знаю хто такі "наші", але Мінські - це величезний успіх України і шанс, яким ми на жаль не скористались. В тисячний раз - якби не було Мінських то путін ще в 2014/2015 взяв би все що йому потрібно. Порошенко уникнув цього і дав шанс. Але народ шансом не скористався і вибрав Зе - "просто перестати стріляти". Ось ми і перестали стріляти і пішли на шашлики і отримали повноцінну війну.
Мова про реалізацію Мінських, а не угоду саму по собі, як засіб отримати тоді зупинку активних БД.
yama написав:.......... це сценарій коли за другим разом рф захоить всю Україну через кілька років і нова оновлена армія українців з окупованої України під проводом росіян далі сунуть на європу вже разом , в тому числі додадуть всіх ухилянтів + тих кого зараз бережуть 18-25 і оновлене свіжою кровью військо яничар та москалі посуне далі на країни колишнього Варшавського договору та на країни бенелюксу. Тут питання часу що не так принципово . Головне встигнути зє….тися з України в період між початком так званого миру чи точніше режиму припинення вогню і наступними вищеописаними подіями. Скоріше питання куди? Щоб таки не дочекатися цього наступу обʼєднаного війська на європу то краще кудись подалі на захід чи на острови сполученого королівства тобто UK чи які ще ідеї ? тож основне питання - куди краще з…ся з України при першій же можливості ? Бо нажаль якщо нема бажання жити постійно в стані війни як Ізраїль , прийдеться покинути землю нашу … але вибору нема, ну хіба кістьми за неї лягати , а ле то вибір кожного
Це вже чисто ваші фантазії. Як воно буде "через кілька років" можна тільки гадати. Сьогодні даних для цього нема. Це буде залежати від умов миру/перемір'я, від політики Заходу, від того, хто буде після Путіна, яка економічна ситуація буде в РФ та в світі загалом та ще від багатьох причин. Тут часто згадували Фінляндію. Та і свіжий приклад Біларусі. Перші не виступали проти СРСР, другі обережно поводяться з РФ і якось спокійно жили. На відміну від нас.
які фантазії ? Це ж з досвіду з реальних фактів і прикладів ! скільки жителям лнр/днр потрібно було часу щоб піти проти інших українців ? українці проти українців ! вдумайтесь , я в шоці. війскові лнр\днр ббули найбільш мотивованими у війні ! Якщо українці за кілька років окупації погодилися воювати проти таких же українців як вони то що вже казати про інші нації ? загітувати українців йти війною на поляків буде ще простіше і швидеш !
у вас декілька помилок в припущеннях - переважна жителів днр/лнр, яка залишилась - вони себе українцями ніколи не вважали.
а мешканці західної та центральної України воювати проти Європи не будуть. тоді вже гіпотетично можна казати про відродження УПА 2.0. не захоплять москалі ані західну, ані центральну Україну
Shaman написав:а з розпадом Раші - етап усвідомлення?
А розпадом буде вважатись відділення Ічкерії, Татарстану і ще кількох республік при збереженні 90% територій, зокрема Сибірі?
а як ви бачите відділення Татарстану? таке можливо лише при великому розпаді.
вже прогнозував ключове - Саха-Якутія. скільки якутам можна годувати Москву? якби все, що добувається в Якутії залишалося для її 1 млн мешканців - то це друге ОАЕ було б головний претендент на цей шматочок - Китай. гадаю при таких розкладах, товариш Сі тяжко зітхне й погодиться або там з'явиться ще пару мільйонів якутських шахтарів - й хто там буде розбирати, на кому вони мандаринському діалекті розмовляють. а ми ж звісно підтримаємо боротьбу якутів за незалежність?
Shaman написав:але тут багато - хто з антизахідними поглядами, хто всі ніяк не може зрозуміти, що сучасна Раша - це реально фашистська держава на етапі метастаз - не хочуть навіть думати про це. "не дивись вгору". почекаємо. ще в 1986 році тих, хто казав про розпад срср - піднімали на сміх. як там - рахунок на табло
тобто ви даєти рашке путіна 5 років, вважаю що путін піде перший
стосовно ссср, в 1986 все зовні вигладало більш менш (в 1985р я на канікулах був в москві з корешом, 1руб бутерброд з червоною рибкою (лососем) в перерві хокейного матчу цска-трактор в дворце спорта , і 15р вечеря в ресторані на двох в 1989р полки було порожні
гадаю, що Горбачев коли прийшов до влади у березні 1985 вже знав рівень прірви куди падала економіка ссср, але почав не з того і наломал дров з антіалкогольною компанію (на Одесщині вирубали гектарами віноградники, ідіоти)-пиячити стали повально, як казав один знайомив профессор, що на диво пити горілку активно стали навіть московські профессора і академіки (бо це був дефіцитний товар), ввели норму -алкоголь з 21року.
В России за 10 месяцев 2024 года продали рекордное количество спиртных напитков – 184,2 млн декалитров, пишет РБК со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (РАТК).
По информации ведомства, это на 21% больше, чем в 2017 году, когда начала публиковаться официальная статистика
офіційна продажа -це не більше 30% від ринка алкоголю (до якого входить самогон, брага, бояришник і настойка календули) сподіваюсь на алкоголь і наркотикі, санкції проти рф не працюють
jump написав:Посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби.
То какая-то очередная глупость, для тех кто понимает механику процесса. Если начальник РТЦК может мобилизовать, то вот уволить с воинской службы он никак не может. Офицеров увольняет командующий рода войск, солдат и сержантов командир бригады. Представить, что Драпатый или какой-то командир бригады работают по этой схеме в сговоре и сшибают по тысяче долларов с призывника, при том что зарплатный фонд, которым распоряжается каждый комбриг сотни миллионов в месяц, смешно. Да и обвинение никому из них не предъявлено.
Shaman написав:а з розпадом Раші - етап усвідомлення?
А розпадом буде вважатись відділення Ічкерії, Татарстану і ще кількох республік при збереженні 90% територій, зокрема Сибірі?
Не обращайте внимание на шамана. Так же, как нельзя было слушать инструктора райкома по идеологии. Посмотрел его пост, на который вы ответили. "Ура! Ура! Ура!!!" И всё. "я відчув, що ми встоїмо" - и на каком фронте вы "встоюєте" уже 3 года? "й так Харків відстояла не лише армія, а й ті ж хлопці з Азову... - те, що зараз називають Кракен" - во-первых, "ті хлопці" это не совсем "Азов", во-вторых, "бій у школі" это хорошо, но в удержании Харькова это было, мягко говоря, не самым значительным событием. И если верить статье в укр. Вики https://uk.wikipedia.org/wiki/Kraken_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB)#, то
підрозділ складається із п'яти батальйонів[1] та має чисельність полку
и
На думку керівника ГУР МОУ Кирила Буданова, «Kraken» є «одним із найбільш боєздатних підрозділів» в Україн
. Но при этом у них 3 погибших за каждый из 3 лет войны. Поинтересуйтесь аналогичной цифрой в подразделениях, где воевали форумчане. Например, у freeze"а и banderlog"а. Или даже у Успіха, который всё же был не на передке.
Вже відповідав на це. Я не вважаю що виконання чи не виконання Мінських угод було ключової причиною війни. Це був привід.
detroytred написав:Розраховувати, що рфія буде вічно чекати та ще й спостерігати, як Україна підвищує обороздатність, --- наївно.
Україна не підвищувала обороноздатність після обрання Зе. Фінансування оборонних програм(реальних) було зменшено при Зе. путін напав тому що: а) обрали Зе. По був значно кращий варіант для України. б) він спробував нагнути Зе, але не вийшло. (чи правильно поступив Зе - не знаю. Тоді це не виглядало як привід до великої війни) в) обрали Байдена. - остання ключова подія