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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12921129221292312924

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 66
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
32%
21
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 19:42

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лавров назвал новые условия для переговоров с Украиной и резко набросился на Европу
Российская Федерация намерена захватить всю территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, поскольку считает их "своими". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что армия РФ не остановится на нынешней линии соприкосновения. В частности, он сделал сегодня несколько заявлений относительно полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины в феврале 2024 года.

Как пишут росСМИ, по словам Лаврова, РФ вообще не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, и Кремль об этом "никто не спрашивал".

Также оккупанты не собираются останавливать боевые действия по существующей сейчас линии соприкосновения. Это заявление Лавров аргументировал "конституцией" РФ, и наличием неких жителей Украины, которым якобы запрещают "сохранять традиции предков".

К перемирию, наверное ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 19:57

  prodigy написав:
  Shaman написав:не захоплять москалі ані західну, ані центральну Україну

як стосовно портів великої Одеси?

на поточний момент звісно не захоплять. ЛБЗ плюс-мінус. еліти теж вже не зацікавлені в захопленні. з точки зору населення вам напевне краще видно, але як на мене в Одесі та Харкові найбільш проватні настрої в країні. тому й ризики вищі, ніж для інших областей - це у випадку якщо у майбутньому Раша ще раз нападе.

але я оптиміст - вважаю Раша навернеться раніше 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 19:58

Відвоював рік-2-3? То ще відсиди 5р. у в'язниці у подарунок!

  Hotab написав:Успіх

Так, для справки:
✓СЗЧешник - відвоювавши/обороняв країну на фронті декілька місяців, або рік/два/три = злісний злочинець, який підлягає ув'язненню на 3-5-10років!


Якби було більше 9 класів сільської школи , було б розуміння чому так. В порівнянні з ухилянтом. Але що маємо , то маємо.
Розуміння є!
Тому я кажу - тільки смертну кару для сзчешників! Тільки хардкор! :mrgreen:


Тож не обрізай мого допису - там все гармонійно! Всі пазли гарно поєднані)) >>>
  Успіх написав:Взагалі, для сзчешників треба ввести смертну кару
Вони ж створюють більше зло, ніж звичайні ухилянти))


Та й відео якесь постановочне/іпсяшне))
Для чого штовхати з велосипеду, якщо можна витягти зброю і просто вистрелити у злісного порушника закону!
А краще - пустити чергу з калаша!


п.с.
Так, для справки:
✓СЗЧешник - відвоювавши/обороняв країну на фронті декілька місяців, або рік/два/три = злісний злочинець, який підлягає ув'язненню на 3-5-10років!

✓Ухилянт "звичайний" - 3роки "не злазив з дивану" = лайтовий порушник закону, якому підлягає лише сплата штрафу!
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