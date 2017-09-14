Российская Федерация намерена захватить всю территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, поскольку считает их "своими". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что армия РФ не остановится на нынешней линии соприкосновения. В частности, он сделал сегодня несколько заявлений относительно полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины в феврале 2024 года.
Как пишут росСМИ, по словам Лаврова, РФ вообще не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, и Кремль об этом "никто не спрашивал".
Также оккупанты не собираются останавливать боевые действия по существующей сейчас линии соприкосновения. Это заявление Лавров аргументировал "конституцией" РФ, и наличием неких жителей Украины, которым якобы запрещают "сохранять традиции предков".
Shaman написав:не захоплять москалі ані західну, ані центральну Україну
як стосовно портів великої Одеси?
на поточний момент звісно не захоплять. ЛБЗ плюс-мінус. еліти теж вже не зацікавлені в захопленні. з точки зору населення вам напевне краще видно, але як на мене в Одесі та Харкові найбільш проватні настрої в країні. тому й ризики вищі, ніж для інших областей - це у випадку якщо у майбутньому Раша ще раз нападе.